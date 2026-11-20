Úžasný Jílek útočil na světový rekord! Znovu porazil Eitrema a už má nový osobák
Světový rekord se otřásal v základech! Dvacetiletý český rychlobruslař Metoděj Jílek za ním při Světovém poháru v japonském Obihiru zaostal o sekundu a půl. I tak ale vylepšil své kariérní maximum v závodě na 5000 metrů a o víc než deset sekund pokořil traťový rekord. Čas vypadá fantasticky - 6:00,27!
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Úžasná forma graduje, Metoděj Jílek má nový osobní rekord na pětikilometrové trati. Výkon z minulého týdne, kdy v Pekingu zajel čas 6:04,77, vylepšil o víc než čtyři sekundy.
Rodák z Prahy nastoupil do šesté jízdy vedle světového rekordmana Sandera Eitrema. A právě jeho historicky nejlepší čas z lednového závodu v Inzellu se otřásal v základech. Nor tam zajel „pětku“ za 5:58,52.
Tentokrát jej Jílek porazil a i podruhé v sezoně ovládl závod Světového poháru na 5000 metrů.
„První zastávka Světového poháru byla povedená. Zajel jsem skvělé časy a ukázal, že mám formu po letní přípravě. Ukázal jsem, že jsem ready na sezonu,“ pochvaloval si Jílek s odstupem několika dnů. „Forma z minulého týdne nikam nezmizela, takže určitě bych chtěl zajet v Japonsku podobně jako v Číně,“ přál si před závodem.
Výsledky závodů Světového poháru v rychlobruslení v Obihiru
Muži:
1000 m: 1. Lien C'-wen 1:07,48, 2. Ning Čung-jen (oba Čína) 1:07,59, 3. Stolz (USA) 1:07,89.
Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Ning Čung-jen 171, 2. Lien C'-wen 162, 3. Wennemars (Niz.) 146.
5000 m: 1. Jílek (ČR) 6:00,27, 2. Eitrem (Nor.) 6:01,37, 3. Semirunnij (Pol.) 6:09,04.
Průběžné pořadí (po 2 z 6 závodů): 1. Jílek 180, 2. Eitrem 162, 3. Semirunnij 132.
Ženy:
1000 m: 1. Dalemanová (Niz.) 1:13,70, 2. Greveltová (Niz.) 1:14,66, 3. Dabrowská (Pol.) 1:14,80.
Průběžné pořadí SP (po 2 z 6 závodů): 1. Dalemanová 180, 2. Dabrowská 144, 3. K. Šumekovová (Kaz.) 141.
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 3:57,35, 2. Conijnová 4:01,70, 3. Beuneová (obě Niz.) 4:01,90, ...divize B: 13. Kainová 4:12,04, 16. Korvasová (obě ČR) 4:14,46.
Průběžné pořadí SP (po 2 z 6 závodů): 1. Wiklundová 180, 2. Conijnová 146, 3. Beuneová 144, ...31. Kainová 20, 34. Korvasová 15.