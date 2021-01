Pančochová ukázala, na čem jezdí. Prkno, které vyladila, i troje boty

Šárka Pančochová tráví tyto dny ve Švýcarsku, kde zůstala po lednovém závodě světového poháru. Stejně jako další sporty i letošní snowboardingovou sezonu poznamenala pandemie koronaviru.

„Většinu závodů včetně mistrovství světa nám zrušili. Nejbližší závod bude zřejmě ve Špindlerově Mlýně, takže na ten se aktuálně připravuju. To že máme letos sezonu o něco volnější mi zase tolik nevadí. Většinou je to hodně intenzivní, jezdíme ze závodu na závod a není čas na odpočinek ani trénink. Teď se tedy alespoň můžeme plně soustředit na přípravu,“ vidí i pozitivní stránku osekané sezony nejlepší česká freestyle snowboardistka.

Jak vypadá její aktuální tréninkové vybavení? Kolik snowboardových bot potřebuje na sezonu a čím se liší prkno na freestyle on jiných? To pro iSport LIFE prozradila Šárka Pančochová.

1. Snowboard

„Tohle je speciální snowboard na freestyle. Tomuto tvaru se říká twin tip, což znamená, že nose a tail, neboli přední a zadní část, jsou stejně dlouhé. Je to kvůli tomu, že při freestylových disciplínách jezdíte dopředu nejen špičkou, ale i tailem prkna. Konkrétně tohle prkno jsem pomáhala sama vyladit, aby bylo co možná nejideálnější pro ty, kteří se věnují freestylu. Dá se ale běžně sehnat i v prodejnách se snowboardovým vybavením.

Já osobně jezdím na levou nohou dopředu. Pokud jezdíte levou nohou dopředu, jako já, říká se tomu, že jezdíte na Regular a jízda pravou nohou dopředu se jmenuje Goofy. Pokud jedete dolů z kopce svojí nepřirozenou nohou, tedy v mém případě pravou dopředu, říká se, že jezdíte na switch. Když na závodech dělám triky na switch, jsou tyto triky více hodnocené, protože je to pro snowboardistu těžší.“

2. Brousek na hrany

„Hrany na snowboardu brousím většinou jen když je extra zmrzlo. Nedělám to úplně často, ale je dobré mít brousek vždy u sebe, kdyby byl zrovna náhodou potřeba.“

3. Šroubovák

„Ten používám v případě, že si potřebuju dotáhnout vázání nebo si jej předělat z jednoho prkna na druhé. Někdy si s sebou na kopec totiž beru dvě. Na jednom mívám výrazně ostřejší hrany, aby držely na ledové stěně, druhé prkno mívá většinou hrany tupější. To používám na slopestyle, aby se mi nekousalo na železných trubkách. Abych si nemusela neustále tupit nebo nabrušovat hrany, je pro mě výhodnější mít prkna dvě. Když cestuju lokálně, beru si většinou i dvě vázání a tím pádem mám kompletně připravená prkna, která si můžu jen rychle vyměnit.“

4. Scraper

„Scraper používám na odstranění přebytečného vosku při voskování prkna.“

5. Kartáč

„Tohle je kartáč na skluznici. Zespodu snowboardu máme udělanou strukturu, takové drážky. Nejprve si člověk prkno navoskuje, vosk si pak stáhne scraperem a na závěr ho ještě překartáčuje, aby tam nezůstaly žádné zbytky vosku a díky tomu prkno jelo opravdu co nejrychleji.“

6. Opalovací krém

„Krém používám na obličej. Nezdá se to, ale na horách se můžete i docela nepříjemně spálit.“

7. Helma

„Když člověk přijde na závody, helma by neměla být rozbitá. A to je asi tak všechno, co by měla splňovat. Nemáme dané žádné přesné parametry toho, jak by měla vypadat nebo z jakého materiálu by měla být. Osobně jsem dříve jezdila s helmou, která byla vyrobena z tvrdého polystyrenu. Tenhle typ helem je hodně lehký, ale za to se daleko snáze rozbije. Stačilo, aby si člověk dal jen trošičku do hlavy a naštípla se. Tahle, kterou používám teď, je sice znatelně těžší, ale má plastovou skořápku, díky které déle vydrží.“

8. Čepice

„Pod helmou nosím vždy ještě i čepici.“

9. Brýle

„Na kopec si brávám vždy brýle a k nim i několik skel. Ty si pak měním podle aktuálních podmínek. Jiné sklo mám, když se zatáhne, jiné pokud svítí sluníčko.“

10. Nákrčník

„S nákrčníkem jsem jezdila ještě před koronou. Byla to prostě ochrana krku a úst před zimou, větrem a sluncem. Od doby, co začala pandemie, s nákrčníkem začali jezdit snad úplně všichni. Slouží totiž dobře i jako rouška. “

11. Batoh

„V batohu nosím všechny věci, které vidíte na fotce. Při jízdě ho ale s sebou nemívám. Jediné, kdy jezdím i s batohem, je při backcountry, tedy při jízdě mimo označené sjezdovky. To si s sebou většinou brávám i lopatu, sondu, vodu a svačinu. Když pak šlapu do kopce, snowboard si na batoh připnu, aby se mi lépe šlo.“

12. Páteřák

„Páteřák nemáme povinný. Je to volba každého jezdce, ale já s ním jezdím ráda. Je příjemné, že když člověk občas spadne a je to hodně zmrzlé, může se svézt po zádech dolů po páteřáku. Dalším benefitem je samozřejmě bezpečnost.“

13. Rukavice

„Rukavice si brávám většinou dvoje. Jedny mívám v batohu, kdybych se potřebovala převléct do suchých. Dřív jsem jezdila s prstovými, ale pak jsem si jednou při skoku vyvrátila prst. Ruku jsem tehdy dala na zem a prst si otočila na druhou stranu. Od té doby nosím palčáky, protože mi to přijde výrazně bezpečnější.“

14. Kamery

„Ty mám s sebou snad úplně pořád. Natáčím se při jízdě a pak sleduju chyby, které jsem udělala, abych se jim příště mohla vyvarovat. Kromě toho natáčím ale i videa, která dávám na sociální sítě. Snowboarding je mainstreamový sport a sponzoři po nás často chtějí, abychom jim dodávali videa a fotky, které pak uveřejňují na Instagram a další média. Je to docela běžná součást mé práce. Náš sport není jen o závodech, ale do jisté míry i o promu značek, které vás podporují.“

15. Masážní pomůcka

„Tyhle spojené míčky používám na rozválení tuhých nohou. Většinou si sednu někam do lodge nebo coffee shopu a párkrát si přejedu stehna nebo chodidla, než jdu na kopec, a tím se připravím na akci, která bude následovat.“

16. Chrániče na kolena

„To jsou takové volejbalové chrániče na kolena, které nosím pod snowboardovým oblečením. Začala jsem s tím jezdit, nějak jsem si na to zvykla a teď už je to nedílnou součástí mojí výbavy. Zaprvé to udržuje kolena pěkně v teple a za druhé, když do něčeho narazím kolenem, bolí to o dost méně.“

17. Snowboardové boty

„Boty na snowboard měním většinou třikrát do roka. Po nějakém čase totiž změknou, což není pro kotník zrovna bezpečné. Když dopadnu do špiček, mám ráda, když je bota tvrdší. Proto je měním docela často. Konkrétně tyhle boty se utahují pomocí boa, což je kovové lanko, které se navíjí na takové kolečko. Tento model má hned dvě boa, takže stahuje spodek i vrch boty. Tenhle systém mám ráda hlavně kvůli tomu, jak je rychlý. Nemusíte ztrácet čas s vázáním tkaniček. Prostě zmáčknete a je to.“

18. Snowboardové oblečení

„Mám ráda, když si pod klasickou bundu můžu vzít ještě jednu lehčí péřovou. Díky ní jsem pěkně v teple a když si ji sundám, nezabere moc místa v batohu. Mikiny naopak moc ráda nemám. Nejsou tak teplé a zároveň jsou docela objemné. Pod snowboardovým oblečením nosívám ještě termoprádlo. Mám oblíbenou novozélandskou značku, která jej vyrábí z ovčí vlny. Na nohy si dávám kompresní kalhoty, které mi pomáhají nohy lépe prokrvit a cítím se tak díky nim méně unavená.

Pro mě osobně je hodně důležité, abych se v oblečení cítila komfotně. Když se potřebuju skrčit a odrazit na skoku, nechci aby mi v tom cokoliv bránilo. Pokud se cítím dobře ve svém oblečení, tak se mi i o dost líp jezdí.“