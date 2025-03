Ledecká, čerstvá mistryně světa v paralelním obřím slalomu, do úvodní kvalifikace nastoupila proti Japonce Cubaki Mikiové, ve čtvrtek stříbrné. Od startu na ni v modré dráze trochu ztrácela, jela neurovnaně. Uprostřed trati ji rozhodil náraz do branky a o pár metrů níž nezvládla oblouk a vyjela do hlubšího sněhu. Ještě se stihla vrátit, ale v cíli měla poměrně velkou ztrátu 3,79 sekundy na vedoucí Mikovou.

Ve druhém eliminačním kole Ledecká využila rychlejší trati, v níž předvedla sedmou nejrychlejší jízdu. Celkem se posunula na šesté místo a v osmifinále ji čeká Rakušanka Martina Ankeleová. Na úvod rozjížděk si Ledecká bude moct vybírat dráhu, v následujících kolech jí ale hrozí pomalejší modrá dráha, jejíž stav se v kvalifikaci horšil.

„Ve druhém kole jsem si myslela, že nahoře pojedu přímo na tyče, jenomže jsem zjistila, že jsou nahoře vyjetá kulatá koryta, takže jsem to musela přehodnotit,“ hodnotila svou jízdu v modré dráze Zuzana Maděrová. „V šesté bráně se mi to podařilo srovnat a pak už to bylo dobré. Ale nějak jsem dojela do cíle, kvalifikovala jsem se.“

Češky se mohou potkat v semifinále

Maděrová skončila v kvalifikaci na sedmém místě a v prvním závodním kole se utká s Rakušankou Sabine Payerovou. Pokud by postoupila, ve čtvrtfinále se jí rýsuje Němka Ramona Hofmeisterová. Obě Češky se teoreticky mohou potkat v semifinále. Japonka Mikiová, vítězka Světového poháru i kvalifikace, je ve druhé části pavouka.

„První jízda se mi nahoře jela dobře, pak jsem se za hranou trošičku chytila o bránu, trošku mě to zastavilo. Pak jsem si podjela branky víc, než bylo potřeba a dole před cílem jsem moc nestíhala,“ líčila Maděrová.

Na hoře Corviglia panují horší podmínky než ve čtvrtečním paralelním slalomu. Ve Svatém Mořici od rána drobně sněží a situaci ztěžuje mlha.

„Nahoře není vidět na krok, naštěstí na trati je vidět. Určitě je to trošku horší než na obřák, ale pořád to drží, sníh to nijak neovlivnilo,“ hodnotila Maděrová.

Z prvního kvalifikačního kola nepostoupily 36. Klára Šonková a 38. Adéla Keclíková.

Životního výsledku už dosáhl i osmnáctiletý Kryštof Minařík, který má v paralelním slalomu bronz z nedávného juniorského mistrovství světa v Zakopaném. V kvalifikaci dojel devátý a v osmifinále se utká s Rakušanem Andreasem Prommeggerem.