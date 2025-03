PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Ve druhém závodě na snowboardovém mistrovství světa se Ester Ledecká ocitla v problémech. V první části kvalifikace paralelního slalomu chybovala, na vítěznou Japonku Tsubaki Mikiovou ztratila masivních 3,79 sekundy. Před druhým eliminačním kolem je mimo postupové pozice na 23. místě. Do vyřazovacích rozjížděk přitom postoupí jen prvních šestnáct závodnic.

Ve čtvrtek na hoře Corviglia ve Svatém Mořici svítilo sluníčko a Ledecká si suverénně dojela pro zlatou medaili v paralelním obřím slalomu. V sobotu ráno je všechno jinak. Pod mraky se válí mlha a čerstvá šampionka Ester Ledecká má v paralelním slalomu nervy, aby postoupila do finálových rozjížděk.

Do úvodní kvalifikace nastoupila proti ve čtvrtek stříbrné Japonce Cubaki Mikiové. Od startu na ni trochu ztrácela, jela neurovnaně. Uprostřed trati ji rozhodil náraz do branky a o pár metrů níž nezvládla oblouk a vyjela do hlubšího sněhu. Ještě se stihla vrátit, ale v cíli měla poměrně velkou ztrátu.

Po prvním kole kvalifikace skončila Ledecká 23., ve své modré trati byla jedenáctá, když na nejlepší závodnici ve své dráze, Švýcarku Julii Zoggovou, ztratila i přes chyby jen 1,88 sekundy.

Ve druhém eliminačním kole se Ledecká potřebuje dostat mezi nejlepších šestnáct závodnic. Pokud postoupí, na úvod rozjížděk ji bude pravděpodobně čekat soupeřka z přední části výsledkové listiny.

Úvodní část kvalifikace se naopak podařila Zuzaně Maděrové, která skončila na pátém místě. Klára Šonková je zatím 36. a Adéla Keclíková 38.