Jako přes kopírák. Maděrová znovu upadla v semifinále i boji o třetí místo
Alpský snowboarding má za sebou první zastávku nové sezony SP. V čínském Mylinu to bylo bez Ester Ledecké, která dala přednost přípravě na lyžařské závody ve Svatém Mořici. Česko tak reprezentovala Zuzana Maděrová. V kvalifikaci byla skvělá v obou víkendových řežbách, ale hlavní závod pak dopadl jako přes kopírák. Dvakrát bramborová čtvrtá příčka, kterou vždy zapříčinily pády.
V sobotu Maděrová vyhrála kvalifikaci a měla tedy jistou jednu výhodu. Pokaždé v závodě si mohla zvolit modrou či červenou trať, ve které pojede. Vždy zvolila červenou, jenže si ustlala v semifinále i souboji o třetí místo.
„Měla jsem radost, že jsem v sobotu vyhrála kvalifikaci, což bylo ve SP poprvé v kariéře. Bohužel jsem potom spadla, ale i tak je čtvrté místo super, i když jsem trochu smutná, další pokus mám hned zítra,“ říkala po sobotním závodě poměrně dobře naladěná Maděrová.
V neděli měl závod ale velmi podobný průběh, ačkoliv se dvaadvacetiletá Češka snažila něco změnit. V kvalifikaci skončila třetí, ale to už se vědělo, že jí čínský sníh sedí, co se týče rychlosti. Teď ji jen přetavit v dobrém do hry nervů, když vedle ní ve stejný okamžik jede soupeřka v K.O. duelu.
Dařilo se to jen ve dvou prvních jízdách, kde stejně jako v sobotu válela. Porazila postupně Polku Aleksandru Krol-Walasovou i Italku Jasmin Corattiovou. Bylo tedy jasné, že horší než v sobotu to nebude.
V semifinále však šla na suverénku minulé sezony Cubaki Mikiovou z Japonska. To už měla Maděrová zažitou hlavní změnu oproti sobotě, celý den trávila v modré trati, kterou nejprve volila jako schůdnější. Proti Japonce, která v kvalifikaci skončila před ní, na Maděrovou modrá trať zbyla.
Jenže historie se opakovala, ačkoliv se změnila barva bran. Česká reprezentantka upadla v souboji s japonskou favoritkou, i když v první části tratě vedla.
Zbyl na ni tak pouze boj o bronz proti Rakušance Sabine Payerové. Tu v sobotu dokázala porazit ve čtvrtfinále, tentokrát se však radovala její soupeřka. Maděrová totiž opět neustála tlak rozhodujících okamžiků a spadla i v bronzovém souboji.
Stejně jako v sobotu tak skončila čtvrtá a z Mylinu odjede s námětem k přemýšlení. Ze čtyř jízd, ve kterých bojovala o stupně vítězů, vždy upadla. Začít SP dvakrát čtvrtým místem je vlastně více než slušný počin, ale pády ji určitě budou mrzet. Její kariérní bilance na stupních vítězů ve SP tak zůstává na jednom druhém a jednom třetím místě.