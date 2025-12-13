Adamczyková je zpátky. Skončila pátá a má důležité body: Člověk valí dolů!
Snowboardkrosařka Eva Adamczyková udělala důležitý krok k olympijské kvalifikaci. V závodě Světového poháru v italské Cervinii vyhrála malé finále a skončila pátá. Posílila tím pozici v žebříčku a nominaci může potvrdit při lednových závodech v čínském Dōngběi.
V závodě pod dominantní horou Matterhorn předvedla Eva Adamczyková solidní jízdy. Čtvrtfinále suverénně vyhrála, v semifinále ale narazila na těžkou konkurenci. V rozjížďce proti Italce Michele Moioliové, olympijské vítězce z Pchjongčchangu, a Francouze Lee Castaové, která v minulé sezoně získala křišťálový globus za celkový triumf ve Světovém poháru, skončila třetí. Vítězstvím v malém finále si zajistila páté místo. Její přemožitelky pak ovládly finále, vyhrála Castaová před Moioliovou.
„Když jsme sem jeli, neměla jsem žádná očekávání, z tréninků se to nedá odhadnout, závodní režim je jiný. Samozřejmě, kvalda napověděla hodně, ale věděla jsem, že nejsem úplně vyježděná,“ řekla Adamczyková, která páteční kvalifikaci vyhrála.
Při návratu do Světového poháru to byl pro ni první start od porodu syna Kryštofa. Naposledy závodila v elitní soutěži koncem zimy 2024.
„Supr výkony. Šly jí trošku hůř starty, dvakrát trošku pokazila start. Malinko občas takticky chybovala, ale všechno si to poskládala do poslední jízdy tak, že si i po chybě na startu dojela pro vítězství v malém finále, což je samozřejmě skvělý úspěch,“ chválil reprezentační trenér Marek Jelínek. „Ani jeden z nás po přípravě na Pitztalu a v St. Moritz nečekal, že mezi těmi nejlepšími na světě dojede takhle dobře a bude ve většině části trati před nimi. Skvělé!“
Dostala jsem se do závodění
V semifinále Adamczyková zakolísala na startu a připletla se pod nohy Francouzce Julii Niraniové-Pereirové. V těžké konkurenci proti Moioliové a Castaové ale i tak do poslední chvíle bojovala o postup.
„Docela jsem jí tam zakličkovala, dole jsem se Julii omlouvala. Co beru hodně pozitivně, že jsem se dostala do závodění. Sice jsem ve čtyřkách dělala chyby, ale na takové, že bych s nimi nechtěla jet. Byla jsem v závodním módu, že to člověk valí dolů, chce dojet první a žene se za nimi,“ pochvalovala si Adamczyková. „Já jsem královna malých finále, to víme. Super pocit, zase jsem si v malém finále ty chybky opravila.“
Adamczyková ve vítězné kvalifikaci po přestávce přesvědčila, že má na prkně stále elitní rychlost. V kontaktních vyřazovacích jízdách ještě hledá jistotu. Lednový víkend v Číně bere jako možnost získat další závodní zkušenosti.
„Je to proces, potřebuju se vyjezdit. Dlouho jsem nejezdila ve čtyřech,“ vysvětlila. „Čína je jasná, i z tréninkového hlediska. I kdybych tady vyhrála, bylo by dobré tam jet. Svěťákových tratí není na trénování moc.“
Kryštof Choura s Janem Kubičíkem vypadli v prvním kole a zapsali 30. a 32. místo. V nedělním týmovém závodě nastoupí Adamczyková s Chourou. „Těším se na to, můžeme udělat pěkný výsledek,“ řekla Adamczyková.
Úvodní závody SP ve snowboardcrossu v Cervinii (Itálie):
Muži: 1. J. Chollet, 2. A. Chollet (oba Fr.), 3. Lambert (Austr.), ...30. Choura, 32. Kubičík (oba ČR).
Ženy: 1. Castaová (Fr.), 2. Moioliová (It.), 3. Baffová (Austr.), ...5. Adamczyková, v kvalifikaci 25. Hrůšová (obě ČR).