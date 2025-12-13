Adamczyková se vrátila do Světového poháru pátým místem, vyhrála malé finále
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se po pauze vrátila do SP pátým místem v Cervinii, vyhrála malé finále. Choura a Kubičík vypadli v osmifinále.
Podrobnosti připravujeme.
