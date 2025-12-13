Předplatné

Adamczyková se vrátila do Světového poháru pátým místem, vyhrála malé finále

Eva Adamczyková na archivním snímku
Eva Adamczyková na archivním snímkuZdroj: Profimedia
ČTK, iSport.cz
Snowboarding
Začít diskusi (0)

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se po pauze vrátila do SP pátým místem v Cervinii, vyhrála malé finále. Choura a Kubičík vypadli v osmifinále.

Podrobnosti připravujeme.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonuKde sledovat biatlon v TV?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2024/25

Klasické lyžování
Marcialonga 2024

Krasobruslení
MS v krasobruslení 2023

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů