Maděrová je ve formě. V dějišti olympiády skončila třetí a přetrhla smolnou sérii
Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila třetí v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v Cortině d'Ampezzo. I ve třetím závodu této sezony postoupila do semifinále a po dvou čtvrtých místech z Číny tentokrát vybojovala medaili. V malém finále porazila jasně o 2,42 sekundy Italku Jasmin Corattiovou.
Dvaadvacetiletá Maděrová po sedmém místě v kvalifikaci vstoupila do vyřazovacích jízd osmifinálovou výhrou nad Němkou Cheyenne Lochovou, kterou porazila o 66 setin. Ve čtvrtfinále narazila na druhou ženu kvalifikace Italku Elisu Caffontoovu, takže musela do méně výhodné červené dráhy. V úvodu Maděrová vedla, ale Caffontová se na ni dotáhla a nakonec ve prospěch české snowboardistky rozhodla jediná setina.
Semifinále s Rakušankou Sabine Payerovou bylo zároveň duelem o vedení ve Světovém poháru. Maděrová na obou mezičasech těsně vedla, ale nakonec o tři desetiny prohrála. Na rozdíl od dvou závodů v čínském Mylinu si Maděrová tentokrát spravila chuť v malém finále, v němž od začátku dominovala. Získala tak svou třetí medaili ve Světovém poháru a potvrdila výbornou formu v úvodu olympijské sezony. Únorové hry se sice konají také v Cortině d'Ampezzo, ale v paralelním obřím slalomu na snowboardu se bude závodit na nové trati v Livignu.
Do žlutého dresu pro vedoucí ženu SP se příště ve Světovém poháru oblékne Payerová, která dnes ve finále porazila Kanaďanku Kaylie Buckovou. Ta se do boje o vítězství protlačila ze 13. místa v kvalifikaci, ale finálovou jízdu nedokončila. Závod mužů vyhrál Ital Aaron March před Rakušanem Benjaminem Karlem a krajanem Mauriziem Bormolinim.