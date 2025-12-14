Předplatné

Těžký pád parťáka Adamczykové! Choura vyletěl mimo trať a na chvíli ztratil vědomí

Kryštof Choura (vlevo) na snímku z březnového MS
Radek Houser a Kryštof Choura na tiskové konferenci před sezonou
Kryštof Choura a Eva Adamczyková na archivním snímku po závodech ve Svatém Mořici
ČTK, iSport.cz
Snowboarding
Snowboardcrossaři Kryštof Choura a Eva Adamczyková skončili v týmové soutěži na Světovém poháru v Cervinii v semifinále. Choura měl těžký pád, vyletěl mimo trať. Podle informací z českého týmu na chvíli ztratil vědomí, má odřený obličej a zřejmě prodělal lehký otřes mozku. Do malého finále už česká dvojice nastoupit nemohla, takže byla klasifikována na osmé pozici. Vyhráli Britové Huw Nightingale a Charlotte Bankesová.

Pro Adamczykovou tak skončil předčasně její druhý závod v elitním seriálu, do kterého nastoupila po mateřské pauze. Ve čtvrtfinále ještě pomohla českému týmu k postupu, když od Choury převzala pomyslnou štafetu na třetím místě s malým odstupem na nejlepší a pak se dostala na postupovou druhou pozici před vítězku sobotního individuálního závodu Léu Castaovou z Francie.

Choura se v semifinále ze čtvrtého místa snažil přiblížit skupině před sebou, ale po jednom skoku mu podjelo prkno, spadl na záda a zastavil se až stranou od trati. Pětadvacetiletý český reprezentant už od pátku závodil po pádu v tréninku s natrženým bicepsem a pohmožděným kolenem. Po dnešním karambolu ho zdravotníci odvezli ze svahu na saních. Adamczyková pak s velkým odstupem vyrazila do své části semifinále, v němž dojela čtvrtá.

„Kryštof na chvilku ztratil vědomí, odřel si obličej, ale myslíme si, že na těle to neudělalo větší škody,“ řekl v nahrávce pro média reprezentační trenér Marek Jelínek, který za svěřencem mířil do nemocnice.

Velké finále ovládla Británie především díky famóznímu výkonu mistryně světa z roku 2021 Bankesové, která se protlačila do čela ze třetí pozice. Druhé místo získala Itálie díky Lorenzu Sommarivovi a Michele Moioliové. Třetí skončila francouzská dvojice Aidan Chollet, Chloé Trespeuchová.

SP ve snowboardcrossu v Cervinii (Itálie) - družstva:

1. Nightingale, Bankesová (Brit.), 2. Sommariva, Moioliová (It.), 3. A. Chollet, Trespeuchová (Fr.), ...8. Choura, Adamczyková (ČR) - nenastoupili do malého finále.

