Rozhodl prst! Snowboardistce Maděrové těsně uniklo premiérové zlato v paralelním slalomu
Byl to malý smutek ve velké radosti a v parádně rozjeté sezoně alpské snowboardistky Zuzany Maděrové. V závodě paralelního slalomu Světového poháru v Davosu vyhrála kvalifikaci a ve vyřazovacích jízdách byla suverénní až do finále, kde jen kvůli fotce cílové kamery prohrála s Italkou Elisou Caffontovou. I tak slaví stříbrnou příčku, druhé stupně vítězů v olympijské zimě. Sen o čistě českém olympijském finále v alpském snowboardingu nevypadá vůbec nereálně. Ester Ledecká sice zatím závodí na lyžích, ale na olympijský závod se chystá. A zatím každým dnem víc a víc roste nová česká hvězda.
Z pěti soutěží Světového poháru aktuální zimy se Zuzana Maděrová pětkrát dostala do semifinále. V sobotu v Davosu ukončila sérii čtyř semifinálových porážek. Její soupeřka, Ukrajinka Annamari Dančová, na trati upadla a Maděrová se tak podruhé v kariéře probojovala do finále. Podobně jako loni v lednu v rakouském Simonhöhe jí vítězství uniklo, tentokrát nejtěsnějším možným rozdílem.
„Byl to skvělý den. Sníh byl strašně zmrzlý, ale držel mi, což já mám ráda. Jezdilo se mi skvěle, trať byla postavená přímo na můj styl," pochvalovala si Maděrová. „Poslední jízdu jsem prohrála na fofofiniš, což je míň než setina sekundy. Možná kdybych se trošku víc natáhla, tak by to možná vyšlo. Mám skvělý pocit, všechny jízdy se mi jela dobře. Udělala jsem maximum, co šlo, a je z toho druhé místo."
Maděrová si díky úspěšné kvalifikaci mohla napříč všemi jízdami vybírat dráhy a vždy sáhla po modrém kurzu. Třikrát jí to přineslo suverénní výhru. V boji o celkové vítězství se na první pohled zdálo, že na čáře mohla být než Caffontová. Cílová fotografie ale po několika desítkách sekund odhalila, že Italka měla ve finiši ruku o kousíček dřív.
„Dneska byly tratě hodně podobné, mohli jste vyhrát vlevo i vpravo. Byl to bláznivý závod. Jsem šťastná, že jsem vyhrála. Ale s těmihle dvěma holkami to nebylo jednoduché,“ radovala se Caffontová s odkazem na další dvě dívky na stupních vítězů. S Maděrovou se mezi nejlepší na třetím místě dostala i Japonka Tsubaki Mikiová.
V Davosu se jel první paralelní slalom sezony, takže se Maděrová usídlila zároveň na druhém místě průběžného pořadí disciplíny. Během zimy se v ní pořádá pět závodů a rovnou dva v březnu ve Špindlerově Mlýně, kde se tak bude naplno bojovat o malý křišťálový globus.