Snowboardcross je moje bezpečné místo. Adamczyková otevřeně o návratu, mateřství i ZOH
Dřív si neuměla ani představit, že by jako maminka dál závodila. Po narození syna Kryštofa ale ke svému vlastnímu údivu zjistila, že jí svět snowboardcrossu, který vnímá jako bezpečné místo, v němž vyniká, hodně chyběl. „Nikdy jsem nad tím takhle neuvažovala, mě překvapilo, že jsem to takhle cítila. Ale je to pro mě návrat sama k sobě,“ říká Adamczyková.
Nebyl v tom žádný tlak. Všechno do sebe přirozeně zapadalo. Je to právě rok, co se Evě Adamczykové narodil syn. Její návrat ke snowboadcrossu v žádném případě nebyl kategorickým imperativem, i v nové roli maminky jí ale comeback dával smysl. Na jaře se přihlásila k prvnímu soustředění. Na Nový Zéland s týmem neodcestovala, ale sama s radostí začala pracovat, aby se mohla naplno pokusit o start na zimních Hrách. V nedávných závodech Světového poháru v Cervinii udělala důležitý první krok si olympijský závod v Livignu zasloužit. Touží po něm, i když se bude konat v pátek třináctého.
Před třemi týdny jste se v Cervinii vrátila vítězstvím v malém finále a pátým místem jste získala první body do olympijské kvalifikace. Jak premiéru po téměř dvouleté pauze hodnotíte?
„Jsem s tím umístěním maximálně spokojená. Je to vlastně nad očekávání, protože jsem žádná očekávání neměla. Po takhle dlouhé pauze je těžké něco čekat. Holky se za ten rok posunuly, já jsem to samozřejmě sledovala. Minulou sezonu jsem viděla, že jezdí skvěle. Věděla jsem, že jsem do tréninku na podzim dala, co jsem mohla. Ale zas tolikrát jsme se v trati nepotkaly a porovnání v závodní, svěťákové, trati je trochu jiné než na trénincích.“
Co vám ukázalo vítězství v kvalifikaci?
„Kvalda samozřejmě napověděla, tam jsem byla nadšená a fakt překvapená, že jsem ji vyhrála. Ale věděla jsem, že v rozjížďkách mám tréninkové manko. Je potřeba, aby se člověk ve čtyřkách rozjezdil. A já jsem na podzim v těch čtyřkách tolik neudělala. Holky, s kterými normálně závodím, tam ani nebyly. Takže mě to moc potěšilo.“
Po delší přestávce je vždycky složité se srovnat v kontaktních vyřazovacích jízdách, jak se vám to podařilo?
„Chyby tam byly dost, furt jsem se rovnala na startovní rovince. Ta ode mě nebyla ideálně technicky provedená. V semifinále jsem udělala pár taktických chyb. I tak jsem se cítila v trati dobře. Bohužel druhý den jsme měli týmový závod, který jsme nemohli dokončit, protože Kryštof Choura spadnul a odvezla ho záchranka. Naštěstí je v pořádku, je dobrej. Ale tam jsem si já v té svojí rozjížďce, když jsme s Kryštofem postoupili ze čtvrtfinále, trošku opravila chyby ze singl závodu. Taky jsem byla spokojená, že jsem byla schopná se poučit z chyb z předchozího dne. Fyzická příprava od jara do podzimu byla na dobré cestě. Jezdecky jsem ukázala, že se furt umím prosadit. Ve čtyřkách potřebuju víc trénovat.“
Jak jste se cítila v přímých soubojích s nejlepšími závodnicemi? V semifinále závodu jednotlivkyň jste potkala starou rivalku Michelu Moioliovou i novou hvězdu Leu Castaovou, kterou jste v týmovém závodě ze zadní pozice předjela…
„To byl taky důležitý moment. Bylo to o trošku, ale to teďka tak je. O to je to zábavnější, o to se člověk musí víc snažit. Před osmi lety, když člověk udělal dvě velké chyby, tak to tak nějak šlo. Čtvrtfinále bylo pro mě trošku zahřívací, to teďka už není. Jasně, je to pro člověka těžší, musím víc makat. Ale mám celkově radost z toho sportu, že se vyvíjí a posouvá, a že tam je příliv nových, mladých holek a kluků. Je to super. Je to taky motivující.“
S borkyněmi na stejné úrovni
Co říkáte na devatenáctiletou Castaovou, která se v minulé sezoně při vaší neúčasti stala celkovou vítězkou Světového poháru?
„Já jsem koukala, jak Lea jezdí na startu. Technicky je fantastická, takže jsem se od ní i inspirovala. Víme, jak jezdí ona, snažila jsem se být minimálně na podobné úrovni nebo trochu lepší. A je to super… Jsem ráda, že jsem ji tam předjela. Jenom mi to ukázalo, že k tomu nemusím přistupovat jako ´Jsou to borkyně a já jim budu sekundovat.´ Ony borkyně jsou, ale já chci být s nimi na stejné úrovni.“
Váš trenér Marek Jelínek říká, že se díky vašim schopnostem po delší pauze vždycky vracíte v lepší formě, než v jaké jste končila. Jak blízko jste teď vašemu maximu?
„Těžko říct. Mám pocit, že na tom aspoň nejsem hůř, než jsem byla tu předminulou sezonu. A protože jsem se vracela po StarDance, tak jsem na prkně strávila minimum času. První závody po StarDance byly výsledkově nejlepší. Ty poslední závody jsem jezdila taky dobře, jenom jsem to takticky nezvládala. Měla jsem tam tři pátá místa za sebou, což pro mě bylo hořkosladké.“
V čem jste se posunula?