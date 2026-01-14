Mrazivá náhoda smrti medailisty z Nagana (†50). Před lety zahynul blízko i jeho kolega
Smutná zpráva dorazila ze Švýcarska. Rodina potvrdila tamním úřadům, že o víkendu připravila lavina v pohoří Wallis o život Ueliho Kestenholze (†50). Někdejší vynikající snowboardista získal bronz na olympiádě v Naganu 1998 v obřím slalomu. Zanechal po sobě manželku a dvě děti.
Podle švýcarských orgánů došlo k lavinové nehodě v kantonu Valais v neděli po poledni, o čemž informoval portál 20 Minuten. V té době se na východní straně hory Hockuchriz nacházel právě Kestenholz.
V nadmořské výšce téměř 2 400 metrů se z dosud neznámých důvodů strhla lavina, která švýcarského snowboardistu strhla s sebou. Měl obrovskou smůlu, protože jeho společníkovi se vyhnula. Ten zůstal nezraněn a zburcoval pátrací akci.
Kestenholz byl nalezen, když ještě žil. Letecky byl proto transportován do nemocnice ve Vispu. Odtamtud jej převáželi do Sionu, kde mělo být k dispozici lepší vybavení, jenže v sionské nemocnici svým zraněním podlehl.
Rodák z Thunu se věnoval snowboardingu od roku 1989 a měl proto velkou radost, když Mezinárodní olympijský výbor rozhodl o šest let později, že snowboarding se stane olympijským sportem. Právě na jeho premiéře v Naganu slavil Kestenholz onen bronz.
Později se stal také dvojnásobným mistrem světa 2000 a 2001 a na prestižní přehlídce extrémních zimních sportů X-Games triumfoval také. Ve Švýcarsku byl považován za průkopníka snowboardingu. „Je to sport, který mi umožnil zažít můj oblíbený pocit klouzání ze strany na stranu,“ nechal se slyšet před lety. Začínal totiž tradičněji jako lyžař. Až později přesedlal na prkno.
Po zimních olympijských hrách v Turíně v roce 2006 ukončil aktivní kariéru. Zůstal však věrný outdoorovým sportům. Jako freerider a paraglidista se podílel na řadě filmových a fotografických projektů.
Zvláštní pozornost si v roce 2007 získal dokument o speedridingovém dobrodružství v horách Eiger, Mönch a Jungfrau, který vznikl v rámci projektu „Play Gravity“ společně s jeho přítelem Mathiasem Rotenem. Roten zemřel o rok později při nehodě na paraglidingu v údolí Lötschental ve Valais, přesněji na Hockenhornu – velmi blízko místa, kde nyní došlo k lavině, která zabila Kestenholze.
Navzdory této tragédii se Kestenholz nadále věnoval své vášni. Věrný mottu na svých osobních webových stránkách „Život je příliš krátký na jeden sport,“ nabízel také kempy na splitboardech a tandemové lety. Kestenholz po sobě zanechal manželku a dva syny ve věku 17 a 9 let.