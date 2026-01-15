Rozhodující závody Adamczykové v boji o kvalifikaci na ZOH. Co jí bude stačit?
Tři dny v Číně to rozlousknou. Po páteční kvalifikaci čekají snowboardkrosařku Evu Adamczykovou v čínském středisku Šen-jang dva závody Světového poháru, po nichž se uzavře kvalifikační žebříček na olympijské hry v Livignu. Česká šampionka je zatím těsně nad čárou. „Jsem teď poslední kvalifikovaná, ale jsme tam o bodíky,“ říká. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Když byla v Číně naposledy, v generálce na olympijské trati v Secret Garden si udělala dobrou náladu přesvědčivým vítězstvím, které pro Hry v Pekingu znamenaly velkou naději.
„To jsem byla v super formě, fakt jsem se cítila dobře,“ usmívá se Adamczyková. „Pamatuju si celou tu sezonu. Olympiádu jsem sama pro sebe chtěla pojmout, že si přiznám, že chci vyhrát, a že to vezmu jinak mentálně. A nedošlo na to.“
Nadějné vyhlídky se tenkrát koncem roku 2021 rozplynuly během špatné chvilky v cíli týmového závodu v Montafonu, během níž si závodnice ještě pod svým mateřským jménem Samková zlomila oba kotníky.
Teď je zpět na severovýchodě Říše středu. Celá oblast se nazývá Tung-pej-ja, kterou propaguje i marketing závodu. Areál se ale nachází v pětimilionovém městě Šen-jang, hlavním městě provincie Liao-ning. Město se rozkládá na obou březích řeky Chun-che, jen asi 400 kilometrů od hranic krvavého severokorejského režimu Kim Čong-una.
Adamczyková má za sebou téměř dvouletou mateřskou pauzu, v níž se jí narodil syn Kryštof. V prosinci se vrátila pátým místem v závodě Světového poháru v Cervinii a 45 bodů ji hned vystřelilo na správnou stranu hranice kvalifikačního žebříčku. V redukovaném pořadí, do něhož se počítají jen čtyři závodnice za stát, je dvaatřicátá a jako poslední tak aktuálně postupuje na olympiádu.
„Je to super vklad, je to minimálně super první krok,“ pochvaluje si Adamczyková.
Klíčové je postoupit z kvalifikace
Ze čtyř snowboardkrosových maminek, k nimž patří ještě Američanky Faye Thelenová, Meghan Danielová a Francouzka Chloe Trespeuchová, má nejlepší pozici. Trespeuchová je sice v žebříčku před ní, ale v našlapaném francouzském týmu je zatím až sedmá. Jisté je, že se virtuální hranice bude posouvat.
„Ono to nejde přesně spočítat. Ještě jsou dva závody v Číně a člověk neví, kolik si holky, které jsou na hraně kvalifikace, vyjedou bodů,“ vysvětluje Adamzcyková.
Klíčové bude v obou závodech postoupit z kvalifikace. Dá se předpokládat, že by jí mohla stačit například jedna účast ve velkém finále, nebo dvě v závodech o páté až osmé místo.
„Člověk ví, že by měl zajet svůj standard. Není to potřeba hrotit výsledkově, že jsem pod tlakem, že teďka musím dvakrát vyhrát. Když se dvakrát kvalifikuju do top šestnáctky a ideálně postoupím z první rozjížďky, tak to bude v pohodě,“ vysvětluje Adamczyková.
Z českých závodníků mají dostatek bodů Karolína Hrůšová s Radkem Houserem, který na olympiádě chystá návrat po vážném zranění z letní přípravy. Dobře je na tom i Kryštof Choura, Jan Kubičík je zatím pod čárou a potřebuje zabrat.
STAV OLYMPIJSKÉ KVALIFIKACE
Pořadí
Jméno
Body
MUŽI
1.
Eliot Grondin (Kan.)
820
2.
Loan Bozzolo (Fr.)
568
3.
Aidan Chollet (Fr.)
519
14.
Radek Houser
231
22.
Kryštof Choura
125
39.
Valerio Jud (Švýc.)
47
46.
Jan Kubičík
21
ŽENY
1.
Lea Castaová (Fr.)
950
2.
Charlotte Bankesová (Brit.)
731
3.
Julia Niraniová-Pereiraová (Fr.)
566
17.
Karolína Hrůšová
201
35.
Eva Adamczyková
45
36.
Hanna Percyová (USA)
39
Pozn.: V obou kategoriích se kvalifikuje 32 jezdců, v každé disciplíně však mohou startovat maximálně čtyři závodníci na stát. Žebříček se uzavírá v neděli.