Adamczyková se blíží olympiádě, byla druhá v kvalifikaci: Super, fakt dobrá jízda!
Snowboardkrosařka Eva Adamczyková má blízko potvrzení olympijské nominace. V první kvalifikaci závodů Světového poháru v čínském Šen-Jangu postoupila z druhého místa mezi nejlepší šestnáctku a v sobotu nad ránem českého času ji čekají soutěžní jízdy (6:00, PP ČT sport). „Je to dobrý začátek do závodu,“ řekla Adamczyková. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Pouhých třiadvacet setin scházelo Evě Adamczykové v kvalifikaci v Šen-Jangu k vítězné Britce Charlotte Banksové. A podobný kousíček jí schází k jistotě nominace do olympijského závodu v Livignu. V banku má 45 bodů z prvního závodu v Cervinii a díky postupu do elitní top šestnáctky v Číně jich už získala dalších sedmnáct.
„Super to bylo, fakt dobrá jízda, i když jsou tam chybky. Některé věci mohly vyjít líp. Jsem ráda, že jsem si sama sobě potvrdila, že to je na dobré cestě. Za Charlotte jen dvacet tři setin, takže super!“
Adamczyková koncem zimy 2023 podruhé v kariéře vyhrála mistrovství světa, ale následovala téměř dvouletá mateřská pauza. K závodění se vrátila v prosinci v Livignu a v olympijském žebříčku musela začínat od nuly. I tak je v Číně blízko olympijské definitivě.
V Šen-jangu se jezdí na krátké trati bez výraznějších překážek, kde závodnici netráví ani čtyřicet sekund.
„Bude to hodně těsné. Všechny čtyři pojedeme od prvních jízd do zatáček, uvidíme, jak to tam bude fungovat,“ přemítá Adamczyková. „Zároveň se bude dost předjíždět v cílové rovince, je fakt dlouhá. Když někdo vyjede první do cílové rovinky, je těžké to udržet. Technicky se tady člověk nemůže extra odlišit, protože je to krátké a jednoduché, ale zase díky tomu se dají dobře natrénovat jízdy ve čtyřech.“
Postupují i Hrůšová a Choura
V Číně je i Radek Houser, který se od léta zotavoval ze zranění po pádu na Novém Zélandu. Víkend pro něj bohužel začal další havárií, takže v prvním závodě z preventivních důvodů nestartoval.
„Radek po včerejším pádu dnes raději odpočíval. Zkusíme to znovu pozítří, což bude těžké bez dnešní kvalifikace a zítřejšího závodu. V trati to bude mít složitější než ostatní,“ řekl reprezentační trenér Marek Jelínek. „Je ale s jistotou kvalifikován na olympijské hry, a je to tady pro něj spíš trénink, což budeme brát v potaz.“
Z patnáctého místa prošla do sobotního závodu osmnáctiletá Karolína Hrůšová. Ve čtvrtfinálové rozjížďce se sejde s Adamczykovou.
„Mám z toho radost, protože letos se mi postup ještě nepoštěstil. Těším se do rozjížděk, vypadá to, že pojedeme s Evkou stejnou jízdu, bylo by hezké, kdybychom postoupily spolu,” usmívala se Hrůšová.
Nebude to ovšem snadné, protože proti Češkám budou stát dvě velké hvězdy – Francouzka Lea Castaová a Italka Michela Moioliová, dvě nejrychlejší závodnice z prvního závodu v Cervinii.
Do mužského závodu se nedostal Jan Kubičík. Kryštof Choura, který se zranil v prosincovém týmovém závodě v Cervinii, při návratu postoupil do osmifinále z osmadvacátého místa.
„Dokázal jsem se kvalifikovat až z druhé jízdy, ale bylo to super. Pořád dělám drobné chyby, mám trochu zdravotní omezení kvůli natrženému svalu, což mě limituje hlavně na startu, ale i tak to bylo úspěšné,“ pochvaloval si Choura.