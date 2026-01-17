Adamczyková v Číně skončila už ve čtvrtfinále. Na trati ji srazila soupeřka
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková po chybě soupeřky skončila na Světovém poháru v čínském středisku Tung-pej-ja ve čtvrtfinále. Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014, jež se vrací po mateřské pauze, bude mít další šanci potvrdit olympijskou účast pro hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo v neděli. Osmnáctiletá Karolína Hrůšová v sobotu jela v Číně malé finále a obsadila celkově osmé místo.
Adamczyková, která má z OH ještě bronz z Pchjongčchangu 2018, začala v Tung-pej-ja druhou příčkou v kvalifikaci. Ve vyřazovacích jízdách jela jen čtvrtfinálovou, v níž ji srazila v klopence padající Italka Michela Moioliová. Nakonec na incident doplatila diskvalifikací původně první Léa Castaová z Francie, protože neprojela správně branku.
„Beru to tak, že to jsou tréninkové závody. Bylo by super, kdyby se mi povedl pěkný výsledek, snad to vyjde zítra. Moje starty dnes nebyly dobré, to musím do zítra změnit. Bohužel Moiolka spadla, přede mnou byl oblak sněhu, nic jsem neviděla a čekala co se stane. Neměla jsem moc možností, jak tu situaci řešit,” popisovala situaci Adamczyková.
Hrůšová se stala vítězkou jízdy, Moioliová postoupila s ní a Adamczyková byla třetí. Mladá česká snowboardistka pak v malém finále dojela poslední, maximem Hrůšové tak zůstala pátá příčka z Gruzie z loňského března.
Šestadvacáté vítězství v kariéře v SP oslavila Britka Charlotte Bankesová, mezi muži v sobotu triumfoval Rakušan Jakob Dusek. Český reprezentant Kryštof Choura vypadl v osmifinále.
„Kryštof nepostoupil po chybě na startu, i když za třetím jezdcem byl o jen o pár setin. Eva s Kájou měly v jízdě jedny z nejlepších závodnic na světě. Jsme z toho rozpačití, Moioli způsobila pád De Casty i Evky a přesto nebyla odsunuta na deváté místo. Kája pak chybovala v obou jízdách, obsadila osmou příčku, ale na tak mladou jezdkyni je to velký výsledek,“ hodnotil trenér českých snowboardistů Marek Jelínek.