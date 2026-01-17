Adamczykovou v Číně srazila soupeřka. Kouč: Je malinko kyselá. ZOH jsou však blízko
Nešťastná kolize zastavila snowboardkrosařku Evu Adamczykovou už ve čtvrtfinále sobotního závodu Světového poháru v Šen-jangu. Bez vlastní viny se dostala do problémů po předchozím pádu Italky Michely Moioliové. „Evka je z toho malinko kyselá, ale to zvládneme,“ hodnotil kouč Marek Jelínek. Adamczyková skončila devátá a má v podstatě jistou olympijskou kvalifikaci. Program snowboardingu na ZOH 2026 ZDE >>>
Dvě Češky byly na startu čtvrtfinálové jízdy úvodního závodu na severovýchodě Číny. Dál se dostala osmnáctiletá Karolína Hrůšová, která měla na trati volno po hromadné nehodě tří velkých jmen světového snowboardcrossu.
Krátce po startu šla k zemi Italka Moioliová. Kvůli ní Francouzka Lea Castaová neprojela branku a do ní narazila Adamczyková.
„Bohužel Moiolka spadla, přede mnou byl oblak sněhu, vůbec jsem nic neviděla, a čekala, co se stane,“ líčila Adamczyková. „Je asi úplně jedno, co bych udělala. Jak Moiolka spadla, tak Lea neprojela bránu, takže ji diskli, a já jsem to do ní nahulila, protože se tam Moiolka přede mnou rozplácla. Ještě v tom oblaku sněhu, takže jsem neměla možnost, jak tu situaci řešit. Jenom jsem čekala, jestli do ní narazím, což se prostě stalo.“
Český tým překvapilo, že Moioliová nebyla za svůj manévr, na který doplatily dvě soupeřky, diskvalifikována.
„Jsme z toho takoví rozpačití, protože Michela Moioli způsobila pád Ley Casty i Evky, a přesto nebyla odsunuta na deváté místo,“ podotknul Jelínek.
Adamczyková měla horší den než v pátek, kdy po skvělé jízdě vybojovala druhé místo v kvalifikaci. V sobotu upadla už v tréninku.
„V kvaldě to bylo super, dneska bylo něco lepší, něco horší. Mám pocit, že jsem dneska byla nějaká rozvrkočená,“ líčila Adamczyková. „Jsou to tréninkové závody. Bylo by super, kdyby se mi povedl pěkný výsledek, což se dneska nepovedlo. Snad to vyjde zítra. Moje starty dnes nebyly dobré, to musím do zítra změnit.“
Adamczyková o ZOH: Už je to docela jisté
Hrůšová po postupu do semifinále v dalších dvou jízdách chybovala a po čtvrtém místě v malém finále skončila celkově osmá.
„Je to úplně úžasný výsledek. Bohužel nemůžu říct, že stejně úžasné bylo moje ježdění, mám velký prostor, kam se zlepšovat. Ještě mám čas se podívat na videa a poučit se, abych zítra předvedla svůj plný potenciál,“ hodnotila Hrůšová. „Je škoda, že se i Evce nepovedlo postoupit, myslím, že jsme na to měly obě.“
Díky vysokému umístění v kvalifikaci skončila Adamczyková ve výsledcích závodu devátá, což jí výrazně pomohlo v olympijském kvalifikačním žebříčku. V něm potřebovala začátkem zimy bodovat, aby se na Hry dostala po téměř dvouleté mateřské pauze.
„Tím pádem si myslím, že jsem si pojistila olympošku. Teď už je to docela jisté, takže paráda,“ pochvalovala si Adamczyková.
V žebříčku se posunula o šest míst nad kvalifikační hranici s náskokem osmnácti bodů na Australanku Belle Brockhoffovou, která je první pod čárou. Definitivní jistotu může Adamczyková získat v nedělním závodě.
„Zítřek kompletně rozhodne, kdo bude kvalifikován. Zatím to vypadá na Radka Housera, Karolínu Hrůšovou, dneškem i na Evku i Kryštofa Chouru. Honza Kubičík bude muset zítra zabojovat a dojet na skvělém místě,“ líčil Jelínek.
Choura ve čtvrtfinálové jízdě po horším startu stahoval náskok soupeřů a nepostoupil o pár setinek. Celkově skončil třicátý.
„Od začátku to nebyla nejlepší jízda, byl jsem pomalý na startu, moje ježdění je pořád takové opatrné. Nejsem na sebe teď pyšný, jak jezdím, zkusím se dát dohromady, abych se představil zítra líp,“ řekl Choura, který se v Číně vrací po nepříjemném pádu při posledních závodech Světového poháru v Cervinii.