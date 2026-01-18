Kontakty tam byly. Adamczyková zase padala, ale... Olympiáda je SAFE, říká
Série kolizí provázela rozhodující kvalifikační závody snowboardkrosařky Evy Adamczykové v čínském Šen-jangu. Po sobotní nehodě ve čtvrtfinále upadla i ve dvou rozjížďkách nedělního závodu. Deváté a sedmé místo jí však s náskokem zajistily postup na Hry v Livignu. „Důležité je, že to, pro co jsem přijela, vyšlo. Olympiáda je safe!“ radovala se Adamczyková. Program snowboardingu na ZOH 2026 ZDE >>>
Dlouholetá rivalita Evy Adamczykové s Italkou Michelou Moioliovou během čínského víkendu pokračovala v sérii kritických srážek, které českou šampionku dvakrát poslaly k zemi.
„Něco jsme si natrénovala, pády určitě,“ hodnotila Adamzcyková. „Včera jsem měla stoprocentní úspěšnost na pády, dneska padesátiprocentní. Jela jsem čtyřikrát a dvakrát jsem padla.“
Do kolize s Moioliovou se Adamczyková dostala už v sobotním čtvrtfinále, kdy ji poškodila situace po pádu italské soupeřky a dál nepostoupila. Neděli začala vítěznou kvalifikací, ve čtvrtfinále upadla po vlastní chybě, ale ještě stihla dojet na postupové příčce. V semifinále doplatila na pomalejší start a v malém finále skončila na sněhu, když jí Moioliová zezadu najela na prkno.
Zatímco v sobotu Češi marně protestovali, tentokrát jury uznala, že Italka svým manévrem Adamczykovou poškodila. Moioliovou rozhodčí odsunuli na poslední místo rozjížďky a Adamczyková se dostala na celkové sedmé místo.
Měla jsem na Čínu větší očekávání, ale...
„Nebyla to jednoduchá trať, všichni se po relativně lehkém startu potkávali ve dvou zatáčkách a kontakty tam byly. Dneska to vyhodnotili podle pravidel, Evku to posunulo o jedno místo, což nic neřeší,“ řekl reprezentační trenér Marek Jelínek.
Adamczyková v Šen-jangu absolvovala druhý závodní víkend po návratu z mateřské pauzy. Podobně jako v prosinci v Cervinii excelovala v kvalifikacích, v sobotu v ní skončila druhá a v neděli zvítězila. V těsných závodních rozjížďkách se jí tentokrát příliš nedařilo.
„I když jsem vyhrála kvalifikaci, necítila jsem se na tom stabilně. Pád v první jízdě, tam jsme měla štěstí. Pak pád s Moiolkou v semifinále… Je to závodění, je to těžké rozhodnout, ale podle pravidel to správně vyřešili, že ji dali na poslední místo,“ líčila Adamczyková. „My jsme si o tom s Moiolkou ještě pokecaly, říkala, že neměla kam jet. Což je pravda, spíš jde o to, jak to bylo postavené. Když se postaví takhle jednoduchý start a pak za tím hned těsné esíčko, kolizí tam bylo hodně.“
Adamczyková nicméně s přehledem splnila hlaví úkol, pro který do Číny přijela. Dva výsledky v nejlepší desítce ji posunuly hluboko nad čáru ponoru kvalifikačního olympijského žebříčku.
„Měla jsem na Čínu větší očekávání, ale nakonec nejsem spokojená, jak jsem jezdila. Důležité je, že to, pro co jsem přijela, vyšlo. Olympiáda je safe! Můžu jet domů na Novou Moravu, abych se rozjezdila a byla ready na olympošku.“
Karolína Hrůšová a Kryštof Choura v neděli nepostoupili z kvalifikací, Jan Kubičík po třináctém místě v kvalifikaci vypadl ve čtvrtfinále. Radek Houser se po tréninkovém pádu na start nedostal.
Jistotu olympiády spolu s Adamczykovou získali i Hrůšová, Houser a Choura.
„Dáme si den pauzu a jedeme se připravovat na Dolní Moravu, kde nám staví trať. Trénink je tam vždycky ten nejlepší možný. Tam budeme devět dní, krátká pauzička a jedeme do Livigna,“ plánuje Jelínek.