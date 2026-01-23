Královna Ledecká! První start v sezoně na snowboardu a hned triumf, Maděrová má bronz
Tohle je jak ze stránek komiksu. Ester Ledecká stála v neděli v Tarvisiu na stupních vítězů po lyžařském super-G, v pátek po poledni pak v prvním závodě sezony na prkně vyhrála paralelní obří slalom Světového poháru v rakouském Simonhöhe. Dva týdny před startem olympiády byly mezi třemi hned dvě Češky. Zuzana Maděrová brala bronzovou příčku.
Tyhle počty si může spočítat jenom jediná sportovkyně na světě.
„Dvě podia v pěti dnech ve dvou různých sportech… Dobrý týden!“ smála se Ester Ledecká v cíli paralelního obřího slalomu v Simonhöhe.
Přesně čtrnáct dní předtím, než bude na milánském San Siru zapálen olympijský oheň, se poprvé v sezoně postavila svým snowboardovým soupeřkám a řádila jak Aragorn v Návratu krále. Vyhrála kvalifikace, zvítězila i ve všech rozjížďkách.
V semifinále předjela Japonku Cubaki Mikiovou, která zůstala zpět o 19 setin sekundy. Ve finále nadělila 43 setin Nizozemce Michelle Dekkerové a svůj první snowboardový závod zimy zakončila jako suverénní vítězka.
„Jsem šťastná, že jsem zpátky na snowboardu,“ hlásila radostně v cíli.
Soupeřkám zřejmě přidělala starosti. Ledecká se sice v posledních letech věnuje výrazně víc času lyžím, když ale přijede na prkno, je dominantní jako kdysi. Vloni přijela do Svatého Mořice po osmi letech na mistrovství světa a paralelní obří slalom, olympijskou disciplínu svého sportu, ovládla. V Simonhöhe se připomněla stejně razantně.
„Super, je to důkaz její sportovní všestrannosti,“ líčil Jan Fiedler, sportovní ředitel úseku alpského lyžování.
Ledecká zase předvedla unikátní kousek. V neděli skončila třetí v lyžařském super-G v Tarvisiu a jen pět dní poté vyhrála v Simonhöhe závod na prkně. Své dva milované sporty hodlá kombinovat i na olympiádě v severní Itálii.
Pro neděli 8. února si před lyžařským sjezdem v Cortině d´Ampezzo vybrala snowboardový závod v Livignu. A zdá se, že k němu bude na úvod Her plně směřovat. Svědčí o tom úvahy o programu na příští týden.
„Řekla jsem týmu, že pojedu do Crans Montany, nebo do Rogly. Ještě si nejsem jistá, dám si pár minut na rozmyšlenou,“ uvedla Ledecká.
Už pouhé rozhodování mezi lyžařským víkendem v Crans Montaně a snowboardovým v Rogle znamená větší důraz na prkno. Situace se jeví tak, že Ledecká nebude riskovat dobrodružnou variantu přejezdu na lyžařský trénink do Cortiny a na úvod Her se bude soustředit na paralelní obří slalom ve snowboardingu, v němž se jako první v historii může stát trojnásobnou olympijskou šampionkou v řadě.
„Tým Martina Doktora dělá maximum pro to, abychom jí vytvořili dobré podmínky. Uvidíme, jak to dopadne. Jak nám každý den dokazuje, může lehce získat medaili v kterémkoli z těchto závodů,“ řekl předseda ČOV Jiří Kejval s odkazem na šéfa české mise. „Šance na prodloužení medailí v paralelním snowboardu je obrovská, je otázka, jestli to riskovat. Musí to vědět Ester a její tým, takhle to respektujeme.“
První olympijskou neděli bude s Ledeckou závodit i další česká hvězda Zuzana Maděrová, která byla v Simonhöhe potřetí v sezoně na stupních vítězů. A může snít svůj sen o společném finále s Ledeckou.
SP ve snowboardingu v Simonhöhe (Rakousko) - paralelní obří slalom:
Ženy:1. Ledecká (ČR), 2. Dekkerová (Niz.), 3. Maděrová, ... v kvalifikaci 38. Keclíková (obě ČR).
Průběžné pořadí SP (po 10 z 18 závodů): 1. Caffontová (It.) 580, 2. Mikiová (Jap.) 580, 3. Dalmassová (It.) 496, ...5. Maděrová 415, 23. Ledecká 100, 39. Keclíková 23.
Muži: 1. Fischnaller (It.), 2. Obmann (Rak.), 3. March (It.), ...v kvalifikaci 36. Počinek (ČR).
Průběžné pořadí SP (po 10 z 18 závodů): 1. March 515, 2. Bormolini (It.) 491, 3. Karl (Rak.) 461, ...55. Minárik (ČR) 1.