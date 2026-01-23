Předplatné

První start Ledecké v této sezoně na snowboardu v SP: ovládla kvalifikaci

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká
Trojnásobná olympijská vítězka Ester LedeckáZdroj: Profimedia
Ester Ledecká zajela v super-G v Tarvisiu skvělou jízdu a skončila třetí
Ester Ledecká zajela v super-G v Tarvisiu skvělou jízdu a skončila třetí
Ester Ledecká zajela v super-G v Tarvisiu skvělou jízdu
Ester Ledecká na startu tréninku sjezdu v Tarvisiu
Ester Ledecká v cíli sjezdu v Tarvisiu
Ester Ledecká při sjezdu v Zauchensee
Ester Ledecká po sjezdu v Zauchensee
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Snowboarding
Začít diskusi (0)

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká při svém prvním startu v této sezoně Světového poháru ve snowboardingu ovládla kvalifikaci na paralelní obří slalom v rakouském Simonhöhe. Další česká reprezentantka Zuzana Maděrová byla sedmá. Vyřazovací jízdy začnou ve 13 hodin.

Ledecká, která v této sezoně zatím závodila jen na lyžích, vyhrála kvalifikaci o 27 setin sekundy před Italkou Lucií Dalmassovou. Její první soupeřkou odpoledne bude Švýcarka Flurina Bätschiová. Maděrová, jež se v prosinci dvakrát prosadila na stupně vítězů a ve Světovém poháru je pátá, bude o postup do čtvrtfinále bojovat s jinou švýcarskou snowboardistkou Julií Zoggovou, dvojnásobnou mistryní světa.

Pro Ledeckou, která bude v únoru usilovat o třetí olympijské zlato na snowboardu, je to první závod na snowboardu od březnového mistrovství světa. Ve Svatém Mořici vyhrála paralelní obří slalom a získala stříbro v paralelním slalomu.

Mezi muži Adam Počinek kvalifikací v Simonhöhe neprošel.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů