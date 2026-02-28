Maděrová po olympiádě zazářila, ovládla kvalifikaci paralelního obřího slalomu
Snowboardistka Zuzana Maděrová při prvním startu po vítězství na olympijských hrách ovládla kvalifikaci na paralelní obří slalom Světového poháru v polské Krynici. Česká reprezentantka předčila o 21 setin sekundy druhou Němku Ramonu Theresii Hofmeisterovou, kterou před třemi týdny vyřadila v Livignu ve čtvrtfinále olympijského závodu na cestě za senzačním zlatem.
Vyřazovací jízdy jsou na programu od 13.30. Dvaadvacetiletá Maděrová může zaútočit na premiérové vítězství v závodě Světového poháru. Zatím byla nejlépe dvakrát druhá a třikrát třetí. V průběžném hodnocení seriálu je pátá.