Předplatné

Maděrová po olympiádě zazářila, ovládla kvalifikaci paralelního obřího slalomu

Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zuzana Maděrová je po letoštních Hrách v Itálii olympijskou šampionkou.
Zuzana Maděrová se zlatou medailí z paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová se zlatou medailí z paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová se zlatou medailí z paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová se zlatou medailí z paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová se zlatou medailí z paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová se zlatou medailí z paralelního obřího slalomu
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Snowboarding
Začít diskusi (0)

Snowboardistka Zuzana Maděrová při prvním startu po vítězství na olympijských hrách ovládla kvalifikaci na paralelní obří slalom Světového poháru v polské Krynici. Česká reprezentantka předčila o 21 setin sekundy druhou Němku Ramonu Theresii Hofmeisterovou, kterou před třemi týdny vyřadila v Livignu ve čtvrtfinále olympijského závodu na cestě za senzačním zlatem.

Vyřazovací jízdy jsou na programu od 13.30. Dvaadvacetiletá Maděrová může zaútočit na premiérové vítězství v závodě Světového poháru. Zatím byla nejlépe dvakrát druhá a třikrát třetí. V průběžném hodnocení seriálu je pátá.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů