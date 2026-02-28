Maděrová po olympiádě zazářila, v kvalifikaci paralelního obřího slalomu byla druhá
Snowboardistka Zuzana Maděrová při prvním startu po vítězství na olympijských hrách skončila druhá v kvalifikaci na paralelní obří slalom Světového poháru v polské Krynici. Česká reprezentantka předčila o 21 setin sekundy Němku Ramonu Theresii Hofmeisterovou, kterou před třemi týdny vyřadila v Livignu ve čtvrtfinále olympijského závodu na cestě za senzačním zlatem. Maděrovou dokázala porazit jen Japonka Miki Cubakiová.
Vyřazovací jízdy jsou na programu od 13.30. Dvaadvacetiletá Maděrová může zaútočit na premiérové vítězství v závodě Světového poháru. Zatím byla nejlépe dvakrát druhá a třikrát třetí. V průběžném hodnocení seriálu je pátá.