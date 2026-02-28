Maděrová září i po olympiádě. V Krynici brala druhé místo, ve finále chybovala
Snowboardistka Zuzana Maděrová má za sebou první závod jako olympijská šampionka. V polské Krynici skončila v paralelním obřím slalomu druhá, když ve finále vypadla těsně před cílem z trati v souboji s Japonkou Cubaki Mikiovou.
Olympijské zlato má doma, na vítězství ve Světovém poháru Zuzana Maděrová stále čeká. V Krynici skončila druhá v kvalifikaci za Mikiovou a potkala se s ní i ve finále. Na rozbitém svahu riskovala, krátce bojovala o vedení, po malé chybě ale ztratila a do cíle nakonec nedojela. Mikiová, která na olympiádě skončila bez medaile, si pojistila průběžné vedení ve Světovém poháru. V Krynici vyhrála už potřetí, vloni i předloni si ze dvou závodů připsala jedno vítězství.
„Tenhle kopec mám ráda. Těší mě, že jsem ve velkém finále bojovala se zlatou medailistkou z olympijských her,“ hodnotila Mikiová.
Platí, že Maděrová v závodech elitní úrovně zatím zvítězila jen před třemi týdny na olympijských hrách v Livignu. V sezoně Světového poháru je ale už počtvrté na stupních vítězů a podruhé se dostala do velkého finále.
Závod v Krynici se zdržel o několik desítek minut kvůli opakovaným problémům se startovací bránou, která během mužských jízd několikrát spustila předčasně. Závod se opakovaně zastavoval, Maděrovou ale potíže organizátorů přímo neovlivnily.
V Krynici se další paralelní obří slalom jede v neděli. Příští týden už se olympijská šampionka představí před domácími fanoušky při dvou závodech ve Špindlerově Mlýně. Bude tam mít ideální příležitost zaútočit na svou první výhru ve Světovém poháru, pokud se to nestane už v neděli v Krynici.
„Kdyby se to povedlo ve Špindlu před domácími diváky, bylo by to úplně fantastické,“ usmívá se její trenér Evžen Mareš.