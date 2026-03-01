Předplatné

Nevydařený závod olympijské šampionky. Maděrová neprošla kvalifikací, zkazila první jízdu

Zuzana Maděrová na Světovém poháru v Krynici
Zuzana Maděrová na Světovém poháru v KryniciZdroj: Profimedia.cz
Zuzana Maděrová se zlatou medailí z paralelního obřího slalomu
5
ČTK, iSport.cz
Snowboarding
Snowboardistka Zuzana Maděrová při druhém startu ve Světovém poháru po triumfu na olympijských hrách neprošla v Krynici v paralelním obřím slalomu do vyřazovacích jízd. V Polsku dnes v kvalifikaci obsadila 19. místo a nenaváže na druhou příčku ze sobotního úvodního závodu.

Dvaadvacetileté české reprezentantce se vůbec nevydařila první kvalifikační jízda v modré dráze, v níž zaznamenala až 32. čas. Ve druhé jízdě v červené dráze sice byla nejrychlejší, v součtu ale za postupovou šestnáctkou zaostala o 36 setin.

Kvalifikaci vyhrála stejně jako v sobotu Japonka Cubaki Mikiová, která pak Maděrovou porazila i ve finále a upevnila si vedení v průběžném hodnocení seriálu SP.

