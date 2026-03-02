Život olympijské šampionky Maděrové: Nový bourák, zlaté boty i stříbrný závod
Nová realita olympijské šampionky snowboardistce Zuzaně Maděrové sedí. Pomalu si zvyká, že ji lidé poznávají na ulici, koupila si rozpustilé zlaté boty a dostala parádní fáro. „Musím se trošku krotit. Mám ráda rychlost,“ usmívá se. O víkendu taky zvládla druhým místem v Krynici comeback na prkno. A v sobotu ji čeká výjimečný zážitek – závod Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.
V jednu chvíli byla holka z Liberce. A hned na to z ní byla olympijská šampionka. Přesně tenhle moment má Zuzana Maděrová ve vzpomínkách z olympijského závodu v Livignu zapsaný nejhlouběji.
„Bylo to z vteřiny na vteřinu. Když jsem projela cílovou čárou, všechno bylo jinak. Viděla jsem, jak fanoušci křičí. Bylo to, jako když si sundáte sluchátka. Viděla jsem, jak se radují a skáčou, pan prezident i celý český tým. Pak za mnou přiběhla moje rodina,“ vypráví Maděrová. „Ještě to vstřebávám a myslím, že to nějakou dobu vstřebávat budu. Změnil se mi hodně život.“
Pět závodů na stupních vítězů ve Světovém poháru, které do té doby získala, se s tímhle jedním vítězstvím nedají srovnat. Kdyby nestačilo objetí s prezidentem Pavlem v cílovém prostoru v Livignu, Maděrová brzy dostala další indicie, že teď pro ni bude všechno jinak.
„Poznávají mě lidi na ulici, to je taky velká změna,“ vypráví. „První týden jsem si v Liberci nemohla úplně dojít na jídlo. Všichni chtěli fotku, něco podepsat. Bylo to jiné, ale zároveň mě to strašně těší. Věřím, že to může inspirovat spoustu lidí, aby dělali, co mají rádi. Je to příjemné. Jsem dost extrovert, docela si to užívám, mám ráda kontakt s lidmi.“
Zlaté boty a nové auto
Jen den po svém zlatém závodě si vychutnala přivítání na olympijském festivalu v Českých Budějovicích. Na pondělní svazovou tiskovku, kde se potkala se snowboardkrosařkou Evou Adamczykovou, přišla ve stylových zlatých botách. Zařídil jí je boulař Matyáš Kroupa.
„Kdybych nevyhrála, tak si je nekoupím. Kdyžtak bych si počkala, až vyhraju svěťák. Jsem v tomhle trochu pověrčivá,“ usmívala se. „Když jsem je tam viděla na podzim a chtěla jsem si je koupit, tak jsem si řekla, že nemůžu, protože co kdyby to bylo předčasně a už bych potom nic nevyhrála. Teď už se toho nebojím.“
Maděrová si hodila slavnostní buly na zápase libereckých Tygrů a na tiskovce na ni čekalo další překvapení. Od svazového sponzora dostala modré BMW slavné řady 5.
„Řídím ráda. Jak? Na to jsou názory různé. Můj trenér by řekl něco jiného, já si myslím, že řídím dobře. Musím se trošku krotit. Mám ráda rychlost,“ líčila.
Nová realita ji zatím nezaskočila. Je znát, že si ji užívá. Při vzájemném setkání to ocenila i Adamczyková, které bylo v roce 2014 dvacet, když vyhrála na olympiádě v Soči a sláva ji tehdy trochu zavalila.
„Ona vypadá, že to zvládá skvěle. Já jí to hrozně přeju, protože jsem třeba tak taky vypadala, ale nedokázala jsem jezdit a nebavilo mě to,“ vzpomíná Adamczyková. „Obzvlášť ta sezona po olympijských hrách byla hrozně náročná psychicky, abych vůbec u sportu vydržela. Bavily jsme se s Michi Moioliovou, že pár let po Koreji zažívala to podobné. Jsem ráda, že se teď nic takového neděje. Věřím, že Zuzka to zvládne v pohodě.“
Blíží se start ve Špindlu
Maděrová už o víkendu po vítězství v Livignu poprvé závodila ve Světovém poháru. V polské Krynici skončila v sobotu v paralelním obřím slalomu druhá, v neděli po chybě v kvalifikační jízdě nepostoupila do rozjížděk.
„Je skvělé, že byla hned další závod po olympiádě druhá. To je strašně náročné, protože od vás všichni očekávají, že potvrdíte formu, ale člověk může být fakt vyčerpaný,“ ocenila Adamczyková. „Je super, že to takhle potvrdí a věřím, že i ve Špindlu se jí bude dařit, protože je to vlastně hrozně těžký po takhle velkým úspěchu to držet dál.“
Ve Špindlerově Mlýně čeká Maděrovou další vrchol sezony už v sobotu. V areálu ve Svatém Petru bude mít možnost poprvé v kariéře ukázat se v paralelním slalomu před českými fanoušky.
„Ve Špindlu bude celá světová špička. Všichni se tam moc těší. V Itálii bylo vidět, že čeští fanoušci za to umí vzít. Věří, že Češi udělají atmosféru krásnou a bude to krásný den,“ těší se Maděrová. „Určitě tam chci uspět o to víc, navíc i ve slalomu mám dobré výsledky. Je to pro mě hodně důležitý závod.“
SP VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ
SOBOTA
9.00 - kvalifikace
13.00 - vyřazovací jízdy