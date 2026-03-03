Adamczyková se rozhoduje o kariéře: Do Turecka nejede, kdy bude řešit budoucnost?
Otázka další kariéry trojnásobné olympijské medailistky Evy Adamczykové je zatím bez odpovědi. Snowboardkrosová hvězda má jasno o plánu pro zbytek sezony, dál se zatím nedívá. „Nechávám to na období po sezoně,“ vysvětluje.
Podobně jako Zuzana Maděrová se i Eva Adamczyková po olympiádě vrátila k závodům. Na Dolní Moravě o víkendu po dlouhých jedenácti letech vyhrála mistrovství republiky a užila si klidné závody v domácké atmosféře.
„Šli jsme v osm ráno na kopec a odcházeli jsme v půl třetí. Já jsem měla fakt pohodu. Ležela jsem hodinu mezi jízdami, pak jsem se teda zvedla. Z tréninkového hlediska to pro nás bylo super,“ pochvalovala si Adamczyková. „Mistrovství republiky na Dolní Moravě vždycky bylo o tom, že tam přijede partička a člověk po delší době zase potká kámoše.“
Další závod Světového poháru v Erzurumu vynechá, na rozdíl od zbytku týmu, který se do Turecka chystá, navzdory válečnému konfliktu v blízkém Íránu.
„Do Turecka se mi nechce i tím, že to je poměrně brzo po olympiádě, nebo tím, že jsme teď byli na Dolní Moravě a zítra bych odjížděla. Kvůli rodině jsem se rozhodla, že ne,“ vysvětluje Adamczyková.
Odbarvené vlasy nepřeje nikomu
„Samozřejmě jsme koukali na mapu. V trenérské konverzaci Marka Jelínka začali, že to Američanům nedoporučili, že je to na jejich rozhodnutí, kdo pojede. Italové a Kanaďani to mají od své federace rovnou zakázané. Ale pak přišlo oficiální prohlášení od tureckých pořadatelů. Já věřím, že z jejich pozice si nemůžou dovolit říct, že to je v pohodě a pak by to nebylo.“
Adamczyková nicméně počítá se závěrečnými závody Světového poháru v rakouském Montafonu a v kanadském Mt. St. Anne. Když tam byla naposledy, vracela se s celým týmem na počest prvních stupňů vítězů parťáka Radka Housera s nabarvenými vlasy, s nimiž vypadala jako Daenerys Targaryen.
„Já je všechny odbarvila a sama šla ke kadeřnici. Ještě mi zbytek odrůstá. Odbarvené vlasy nikomu nepřeju, je to hroznej opruz,“ směje se Adamczyková.
Dál než k víkendu v Kanadě se v úvahách o své sportovní budoucnosti zatím nedívá. Její trenér Marek Jelínek věří, že by zvládla ještě celý olympijský cyklus. Adamczyková ale musí nejdřív zvážit, jestli chce vůbec pokračovat dál.
„Přijeli jsme z Livigna a bylo to dost náročné. Teď jsme byli na té Dolní Moravě, (manžel) Marek začal pracovat, takže se míjíme. Nechávám to na období po sezoně, až budeme v klidu na dovolené, aby mohl člověk udělat příčetný úsudek,“ vysvětlila.