Olympijský vítěz Karl: Nejsem vrah! Byla to nehoda, rodina oběti mi odpustila
Vyhrál podruhé olympiádu a stal se po čtyřicítce nejstarším mužským olympijským vítězem. Řeč je o rakouském snowboardistovi Benjaminu Karlovi. Jako bumerang se mu ale vrací minulost. Psal se rok 2021, když zavinil autonehodu, při které zemřel člověk. „Nejsem vrah,“ znovu se hájil po velkém sportovním úspěchu.
Jeho oslavné fotografie obletěly svět. Když získal zlato v paralelním obřím slalomu na prkně v Livignu, svlékl se do půl těla a slavil jako málokdo. „Neuvažoval jsem o tom, jak důležitá bude druhá zlatá medaile. Že ze mě udělá legendu a dále posílí to, co jsem celý život dělal,“ řekl Karl.
Pro mnohé zůstane kontroverzní postavou, i kdyby měl deset zlatých. Může za to osudný okamžik v roce 2021. Kvůli aquaplaningu způsobenému náhlým krupobitím Karl nezvládl řízení a vjel do protisměru. Střetl se s vozem sedmdesátiletého muže, který nehodu nepřežil. V dubnu 2022 byl Karl odsouzen k tříměsíčnímu podmíněnému trestu odnětí svobody.
Prostě jsou osudné dny
„Byl to prostě osudný den,“ říká olympijský vítěz. „Všichni hejtři, kteří říkají, že si nezasloužím být vlajkonošem Rakouska, protože mám na svědomí smrt člověka, by měli důkladně prozkoumat příběh, okolnosti a situaci, jak se to stalo, a pak rychle ztichnout,“ pronesl důrazně Karl ještě před olympiádou. Společně s freestyle snowboardistkou Annou Gasserovou totiž byl vlajkonošem na zahajovacím ceremoniálu ZOH 2026. Jeho zlatá medaile pak vášně kolem tragédie z roku 2021 znovu rozohnila diskuzi.
„Abych byl upřímný, nepovažuji se za vraha. Musím to říct, mělo to tak být, prostě jsou osudné dny.“ Zároveň Karl zdůrazňuje, jak je vděčný rodině oběti: „Mám neuvěřitelné štěstí, protože tato rodina je tou nejmilující rodinou, jakou si lze představit. Odpustili mi, jsme v kontaktu a já jim můžu jen poděkovat. To se některým nelíbí. Vždy, když z nějakého důvodu plaveš proti proudu, máš více nepřátel než přátel, tak to prostě je.“
Přestože je mu přes čtyřicet a má doma dvě olympijská zlata, chce během zbytku své poslední sezony v kariéře ještě získat Křišťálový glóbus za celkové vítězství ve Světovém poháru. Momentálně je druhý s mankem 80 bodů na Itala Maurizia Bormoliniho a do konce ročníku chybí dva závody.