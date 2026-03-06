Předplatné

Cizinci, který srazil snowboardistku (16), hrozí dva roky vězení. Policie vyloučila alkohol

Lyžař smetl závodnici na svahu ve Špindlerově Mlýně
Lyžař smetl závodnici na svahu ve Špindlerově MlýněZdroj: Blesk Sport
Snowboardistka Malena Zamfirovová utrpěla vážná zranění
Snowboardistka Malena Zamfirovová
15
ČTK, iSport.cz
Snowboarding
Úterní srážku lyžaře a bulharské snowboardistky Maleny Zamfirovové ve Špindlerově Mlýně policie vyšetřuje pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Oba aktéři jsou cizinci, utrpěli vážná zranění. V případě prokázání viny hrozí dosud neznámému pachateli až dva roky vězení, vyplynulo z dnešního vyjádření policejní mluvčí Šárky Pižlové. Podle policie lyžař opilý nebyl. Policie nepotvrdila informaci, že šlo o bulharskou závodnici Zamfirovovou. Ve Špindlerově Mlýně se v sobotu koná Světový pohár v alpském snowboardingu.

„Oba jsou cizinci, k národnosti se vyjadřovat nebudeme. U lyžaře byl proveden v nemocnici odběr krve na alkohol s negativním výsledkem. Kdo srážku zavinil, je předmětem šetření. Obviněn nikdo nebyl," řekla dnes ČTK Pižlová.

O tom, že zraněnou snowboardistkou je Zamfirovová, informovala Česká televize. Podle Bulharského lyžařského svazu do závodnice v dojezdové části sjezdovky zezadu najel opilý lyžař, který se nekontrolovaně řítil z kopce. Podle svazu šestnáctiletá závodnice v Česku absolvovala několik akutních operací, aby lékaři stabilizovali její stav. U zraněné snowboardistky podle informací ČTK odběr krve na alkohol proveden nebyl.

Nehoda se stala v úterý před 15:00 na dojezdu černé sjezdovky na Pláních v areálu Svatý Petr. Na místě zasahovaly také dva vrtulníky letecké zdravotnické záchranné služby. Snowboardistka byla přepravena do Fakultní nemocnici Hradec Králové se zlomeninou stehna a otřesem mozku. Následně byla převezena na kliniku v Rakousku, kde bude pokračovat v léčbě.

Lyžař má poraněný hrudník, záda a břicho, letecká záchranná služba ho přepravila do liberecké nemocnice, informovala ve středu Horská služba.

 

