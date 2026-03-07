Maděrová zvládla kvalifikaci na domácím SP bez problémů. S těmi se potýkali pořadatelé
Spousta českých vlajek i vlaječek a k tomu menší či větší transparenty s nápisem „Zuzko, jeď“. To dokreslovalo skvělou domácí atmosféru už v kvalifikaci světového poháru alpského snowboardingu ve Špindlerově Mlýně. Tato podpora patřila především olympijské vítězce Zuzaně Maděrové, ale i dalším českým závodnicím a závodníkům. Většina z nich se však nepropracovala do vyřazovacích bojů, které startují od 13 hodin. Z žen tam uvidíte jen Maděrovou.
Ve Špindlerově Mlýně už mají zkušenosti s pořádáním Světového poháru alpského lyžování, ale alpský snowboarding je novinkou. Disciplína, ze které z posledních tří zimních olympiád přivezly Češky vždy zlato, si také v tomto krkonošském středisku našlo své početné diváky. A to hlavně díky poslední olympijské vítězce v paralelním obřím slalomu Zuzaně Maděrové. Na domácí půdě si tentokrát vyzkoušela druhou disciplínu, tedy paralelní slalom. A ani v ní v kvalifikaci nezaváhala.
Naopak pořadatelé sice skvěle připravili sjezdovku, ovšem kvalifikace byla několikrát přerušena kvůli opravám startovní brány, se kterou už se potýkali také organizátoři při minulém SP v Polsku.
Maděrová se už v první jízdě kvalifikace střetla s ženou, kterou přemohla v olympijském finále, Rakušankou Sabine Payerovou. Češka jela v modré dráze, která se ve většině předchozích jízd zdála být pomalejší, ovšem ona i tentokrát dokázala být v cíli rychleji než soupeřka.
Zařadila se ale na druhé místo, to první držela zkušená Ramona Hofmeisterová. Hned v další jízdě se před Maděrovou dostala ještě Italka Elisa Caffontová v červené dráze, chvíli nato se na první místo dostala vedoucí žena Světového poháru Miki Tsubaki.
Po první části kvalifikace patřilo Maděrové 4. místo. Ne všechny české závodnice se však probojovaly mezi 32 z 36, které postoupily do druhé fáze kvalifikace. Z šestice Češek se to povedlo čtyřem. Domácích mužů nastoupilo pět a pouze Kryštof Minárik, jemuž po prvním kole kvalifikace patřila 9. příčka, postoupil do druhé jízdy.
S Payerovou ve druhém kole kvalifikace vyrazila do boje další Češka Adéla Keclíková, na rozdíl od Maděrové však úspěšná nebyla, a nepodařil se jí ani souboj na dálku s dalšími soupeřkami o postup do vyřazovacích bojů.
Maděrová do druhé jízdy nastoupila proti Hofmeisterové. I v červené dráze se české reprezentantce dařilo, zato Němka zaváhala, upadla, a než se zvedla, zabralo jí to hodně času, což ji stálo postup do další fáze závodu. Maděrovou v kvalifikaci předběhla pouze Mikiová, Češka tak končí v této části závodu SP na druhém místě. Ovšem v poměřování sil v červené dráze na tom byla o dvě setiny sekundy lépe Maděrová.
Ve vyřazovacích bojích se představí také Minárik, jenž v kvalifikaci bral 7. místo.
Vyřazovací boje startují ve 13 hodin a sledovat je můžete na ČT sport.