Stříbro, co se rovná zlatu. Skvělá Maděrová odměnila fanoušky ve Špindlu druhým místem
Užila si parádní podporu domácích fanoušků i, přes vyšší teploty, skvěle připravenou sjezdovku ve Špindlerově Mlýně. A jako odměnu publiku zvolila česká snowboardistka Zuzana Maděrová v rámci premiérového Světového poháru v Krkonoších finále paralelního slalomu. V něm proti Japonce Tsubaki Mikiové olympijská vítězka riskovala, což se tentokrát nevyplatilo. I tak se zlatá medailistka z Itálie po týdnu raduje z dalšího druhého místa. „Je to stříbro, které se rovná zlatu,“ hlásil nadšeně trenér Evžen Mareš.
Ve Špindlerově Mlýně už mají zkušenosti s pořádáním Světového poháru alpského lyžování, ale alpský snowboarding je novinkou. Disciplína, ze které z posledních tří zimních olympiád přivezly Češky vždy zlato, si také v tomto krkonošském středisku našlo své početné diváky. A to hlavně díky poslední olympijské vítězce v paralelním obřím slalomu Zuzaně Maděrové. Na domácí půdě si tentokrát vyzkoušela druhou disciplínu, tedy paralelní slalom.
Už v kvalifikaci párkrát sice skvělé fanoušky v cílovém prostoru trochu znervóznila, ale vždy na svém snowboardu z nesnází „vybruslila“ a zajistila si pohodlný postup do vyřazovacích bojů. Po první kvalifikační jízdě v modré dráze byla česká reprezentantka čtvrtá, po druhé jízdě v červené vylepšila umístění v kvalifikaci na druhou příčku.
Vyřazovací boje zahájily, stejně jako kvalifikaci, ve Špindlerově mlýně ženy. Zuzana Maděrová si pro osmifinálovou jízdu v rámci vyřazovacích bojů vybrala modrou dráhu.
Zhruba v polovině trati byla sice na první pohled ve vedení soupeřka Kaylie Bucková, která však musela víc riskovat a tím i víc chybovala. V posledních sedmi brankách za to vzala pořádně olympijská šampionka a tuto rozjížďku ovládla.
V mužském osmifinále musel Kryštof Minárik zariskovat a ani jemu se to nevyplatilo a upadnul. Tím pro něj SP ve Špindlerově Mlýně skončil.
Červené branky až ve finále Češce nesedly
Vedoucí žena SP Mikiová měla v poslední bráně čtvrtfinále namále, ale se štěstím ustála těžkou situaci a postoupila do semifinále. To už ve startovní bráně stála Maděrová s Kanaďankou Aurelií Moisanovou. Na trati držela opět v modré dráze mírné vedení česká snowboardistka, jenže i ona měla, stejně jako soupeřka, v pár bránách mírné problémy. Vše ale možná i se štěstím ustála a dojela si pro postup.
Do semifinále se společně s Češkou probojovaly Michelle Dekkerová, Tsubaki Mikiová a Elisa Caffontová. Právě proti Italce nastoupila Maděrová do své předposlední jízdy domácího SP. První semifinále ovládla Mikiová, to druhé za bouření domácích fanoušků Maděrová. Caffontová byla přitom před těmito závody vedoucí ženou paralelního slalomu v rámci SP.
Do finále si dráhu volila Mikiová, na Češku tak zůstaly poprvé ve vyřazovacích bojích červené branky. „V červené jela jen druhou kvalifikaci a od té doby se trať změnila. Modrou měla najetou stejně jako Japonka a změna trati už byla v tomhle počasí znatelná,“ vysvětloval po závodě v rozhovoru pro ČT sport trenér Maděrové Evžen Mareš.
Jak se za pár desítek sekund ukázalo, Češce příliš červená dráha nesedla. Start měla sice Maděrová lepší, brzy se však do vedení dostala Japonka. Zlaté olympioničce tak nezbylo, než riskovat, což ale tentokrát ovoce nepřineslo. Maděrové to podklouzlo a cílem už pak projela mimo brány. I přes to je pro ni druhé místo při premiérovém vystoupení před domácím publikem úspěchem.
„Je to stříbro, které se rovná zlatu. Takový tlak a takové nervy, jaké byly od rána, jsem ještě nikdy nezažil. Podpora byla skvělá, diváci byli úžasní,“ prozradil Mareš. Jeho svěřenkyně s ním souhlasila. „Vnímám to stejně. Cítím se krásně, i když to není zlato.“
Celý den ve Špindlerově Mlýně si rodačka z Liberce užila. „Cítím se skvěle, dala jsem do toho maximum, udělala jsem, co šlo, abych vyhrála. Jízdy byly super, takže to bylo skvělé. Fanoušci tady byli, byl to krásný den,“ pochvalovala si Maděrová.
Velkou podporu cítila nejen dole pod tratí, ale slyšela ji i nahoře na startu. „Bylo to krásné, slyšela jsem, že tu fanoušci jsou, že tu jsou se mnou a mají stejnou radost jako já, že jsem ve finále.“
Maděrové je teprve 22 let, a tak doufá nejen v další starty na olympijských hrách, i přes to, že to má její sport nahnuté. S trenérem by si také přáli další mezinárodní závody na domácí půdě. A co ještě? „Doufejme, že to Zuzce vydrží, že bude zdravá a výsledky se budou vršit dál,“ přeje si Mareš.
Soutěž mužů ovládl Maurizio Bormolini. I jeho soupeř Ryusuke Shinohara totiž upadl. Ital si tak alespoň na české půdě spravil náladu po neúspěchu na domácí olympiádě. Bormolini je totiž rodákem z Livigna, kde se snowboardové soutěže na ZOH konaly.