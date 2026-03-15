Nepříjemný „tomahavk“ Adamczykové v malém finále: Hůř se mi dýchalo, ale v pohodě
Snowboardkrosařka Eva Adamczyková v rakouském Montafonu neprolomila hranici velkého finále a skončila osmá poté, co v malém finále zažila nepříjemný pád. „Spadla jsem v rychlosti na břicho, nečekala jsem to. Chvíli se mi hůř dýchalo, ale je to v pohodě. Naštěstí jsem zdravá, jenom škoda,“ líčila.
Dramatická kolize ukončila nedělní závod Adamczykové v Montafonu. V malém finále se jí sice povedl start, ale v první klopené zatáčce do ní zezadu narazily soupeřky. „Start se mi povedl super, ale na konci první klopky jsem skákala zprava doleva, holky se mi snažily vzadu vyhnout, ale zasekly se mi prkny,“ líčila. „Já jsem dala takový tomahavk.“
Reprezentační trenér Marek Jelínek si po závodě oddychl, že se při kolizi Adamczykové nic vážného nestalo. „Když vám někdo zezadu najede na prkno, tak se s tím nedá nic dělat. Jsme rádi, že je Evka zdravá,“ uvedl Jelínek. „Technicky jezdila hezky, starty vyhrála všechny. Malinko jsme bojovali s mázou, ale podmínky byly opravdu těžké. Holky se za Evkou vyvážely, a když potom zkoušela manévry, kde je předjet, ztrácela ve frontsidových zatáčkách, protože jsou extrémně těžké.“
Stále platí, že si Adamczyková to nejlepší ze sezony schovala na olympijský závod v Livignu, kde získala stříbrnou medaili. Ve Světovém poháru zatím obtesává účast ve velkém finále.
Minulý týden vynechala závody v tureckém Erzurumu, v Montafonu předvedla čtvrtý nejlepší čas v kvalifikaci a suverénně vyhrála čtvrtfinálovou rozjížďku, v níž se utkala s Britkou Charlotte Bankesovou a Italkou Michelou Moioliovou. V semifinále se naopak brzy propadla na čtvrté místo, kde už zůstala.
„První jízda mi vyšla super. V semifinále mě předjely po druhé zatáčce a už jsem se nestihla dotáhnout,“ vysvětlovala Adamczyková. „Pak jsem se snažila v poslední zatáčce na vnitřek, jenomže tam je taková ďurka, tak mě to sklopilo. Jak přes noc nasněžilo čtyřicet čísel, tak cílový skok je jenom v jedné části vlevo vyježděný a rychlé. Na pravé straně, kde jsem jela já, je prašan, tam mě to úplně zastavilo. Dojela jsem čtvrtá, neměla jsem šanci.“
Po pádu v malém finále skončila Adamczyková osmá. Vyhrála Švýcarka Sina Siegenthalerová. Poslední závod sezony se jede za dva týdny v kanadském Mt. St. Anne.
SP ve snowboardcrossu v Montafonu - ženy:
1. Siegenthalerová (Švýc.), 2. Baffová (Austr.), 3. Bankesová (Brit.), ...8. Adamczyková, v kvalifikaci 25. Strnadová (obě ČR).
Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů):
1. Bankesová 373, 2. Castaová (Fr.) 360, 3. Baffová 339, ...11. Adamczyková 142, 25. Hrůšová (ČR) 55, 43. Strnadová 8.