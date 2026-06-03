Soutěživá holka z jiné planety! Sestry Maděrovy o zlatu i nové rivalitě s Ester
Když měla Zuzana Maděrová v páté třídě nakreslit schody do nebe a na každý schod napsat slovo, které jí pomůže k vysněnému cíli, byla s prací brzy hotová. Na každý schod napsala slovo TRÉNOVAT a úplně nahoru pak VYHRÁVAT. Od února už je olympijskou vítězkou na snowboardu. Jak jí i její sestře Anně triumf změnil život? V jaké vyrostly rodině? A co si myslí o rivalitě s Ester Ledeckou? I o tom mluvily sestry Maděrovy v dalším dílu podcastu Branky děti rodiče.
Už na základní škole bylo Anně Maděrové jasné, že její mladší sestra Zuzana funguje trochu jinak než ostatní děti. Jinak přemýšlí, jinak soutěží, jinak si jde za svým cílem.
„Odmalička byla hodně soutěživá. A to nejen ve sportu, ale třeba i v tom, kdo bude první u auta, aby seděl vedle mamky. Kdo bude první v kuchyni nebo u umyvadla při čištění zubů,“ popisuje s úsměvem Anna Maděrová, zatímco její sestra se usmívá a přikyvuje.
Extrémní soutěživost a přímočarost jí pomohly k obrovskému sportovnímu růstu. Přitom vyrůstala v rodině, kde ji nikdo k závodění nenutil. Spíše naopak.
„Táta mě od toho spíš zrazoval. Ale mě to lákalo,“ říká Zuzana. A když pak na prvních dětských závodech skončila poslední, ještě víc ji to motivovalo k dalšímu tréninku. „Chtěla jsem porazit prostě všechny. A po těch zhruba dvanácti letech se dá říct, že se mi to letos v únoru podařilo,“ vrací se ke zlaté olympijské cestě v paralelním slalomu.
„Já jsem vlastně vždycky byla strašně dospělá v tom, co chci dokázat. Věděla jsem přesně, co chci, což většina spolužáků takhle neměla. Byla jsem pro ně jako někdo z jiné planety,“ říká 22letá snowboardistka s tím, že možná i proto ve škole složitě hledala spřízněné duše.
A pak vytáhne konkrétní vzpomínku z páté třídy, která ji přesně definuje.
„Měli jsme nakreslit schody do nebe. Nahoru napsat, co chceme, a po cestě, co musíme dělat proto, abychom to měli. A já jsem tam měla jen: vyhrávat. A po cestě: trénovat, trénovat, trénovat. Nic jinýho.“
Její sestra Anna jen přikyvuje. Přesně taková podle ní Zuzana byla od dětství.
„Ona nemá žádný plán B. Vidí svůj plán a jde za tím. Ona si nic neodpustí a je na sebe strašně drsná,“ popisuje Anna, která se po olympijském triumfu stala zcela nečekaně, ale přitom přirozeně, její manažerkou i tiskovou mluvčí.
Olympijské zlato změnilo život oběma sestrám najednou. „Dostávala jsem tisíce zpráv a už druhý den jsem ségře volala: Já už všem píšu, že mají volat tobě. Já už to nezvládám,“ popisuje Zuzana moment, který nakonec sestry ještě více semknul.
Ester je nastavená trochu jinak
V rozhovoru s legendární lyžařkou Šárkou Strachovou a šéfredaktorem iSport.cz Lukášem Tomkem došlo i na téma nové pozice Zuzany Maděrové v českém snowboardingu. Její disciplíně vládla dlouhé roky Ester Ledecká.
Získala v ní dvě olympijská zlata a letos v únoru chtěla zkompletovat zlatý hattrick. Jenže teď má disciplína najednou novou královnu, byť se stejnou vlaječkou u jména.
„Já jsem dlouho neměla pocit, že ji musím předjet. Chtěla jsem se dostat k ní a být s Ester nahoře. Aby tam byly dvě Češky a porážely svět,“ vysvětluje.
Jenže po olympijském triumfu přichází nová realita. „Tak určitě tam ta rivalita mezi námi nyní přirozeně větší bude. A možná je to horší pro toho, kdo byl předtím nahoře a teď je tam někdo jiný místo něj,“ zamýšlí se Maděrová.
Zkušenější soupeřku uznává, blízký vztah mezi nimi ale není. I kvůli určité uzavřenosti, s níž Ester Ledecká závody Světového poháru objíždí.
„S řadou holek ze svěťáku se bavíme, je to přátelské prostředí. Ester je ale nastavená trochu jinak,“ popisuje Zuzana Maděrová s tím, že roli hraje i fakt, že její o více než osm let starší krajanka stráví velkou část sezony mimo snowboardovou komunitu na sjezdových lyžích.
A jak byly obě sestry vychovávané? Jak si v lyžařské rodině snowboard prosadily? A jaké to je mít celou kariéru jednoho trenéra? I o tom byla řeč v podcastu Branky děti rodiče, jehož partnerem je společnost Allwyn.