Nejistota české zlaté disciplíny, MOV jednal o programu Her. Co vzbuzuje naději
Hrozba pro zlatou českou disciplínu zatím nepominula. Výkonný výbor MOV skončil své dvoudenní zasedání v Lausanne bez rozhodnutí o budoucnosti alpského snowboardingu a severské kombinace. „Rozhodně to nechtějí posouvat dál než do července, svazy chtějí rozhodnutí znát,“ uvedl Roman Kumpošt, někdejší viceprezident mezinárodní lyžařské federace FIS.
Pod olympijským kopcem v Livignu byla Ester Ledecká rozzlobená nejenom kvůli překvapivému vypadnutí ve čtvrtfinále. Pořádně se rozpálila, když dostala otázku na budoucnost alpského snowboardingu na olympijských hrách.
„Chtěli byste snad na olympiádě nějaké debilní videohry? Přeju si, aby člověk, který je za to zodpovědný, viděl tribuny, aby viděl, jak skvělý závod to byl. A říkám to, i když jsem prohrála,“ soptila Ledecká.
Mluvila tehdy jako hvězda sportu, jehož další olympijský život se ocitnul na hraně. Alpský snowboarding se spolu se severskou kombinací dostal na seznam sportů, jejichž další setrvání na zimních Hrách visí na rozhodnutí výkonného výboru MOV. Ten v Lausanne jednal v pondělí a úterý a všeobecně se očekávalo, že nad dvěma ohroženými disciplínami vynese verdikt. To se ale nestalo.
„Šly zprávy, že to odloží na červenec,“ odhadoval Roman Kumpošt, významný lyžařský funkcionář a místopředseda Českého olympijského výboru. „Na jedné straně je tlak, aby rozhodnutí přišlo rychle. Na druhé straně jsou zájmy federací, od FIS je tlak velký. Jak to dopadne? Netipnu si. Oni jsou strašně skoupí na jakékoli informace, které by dávali ven, z pochopitelných důvodů.“
Alpský snowboarding už v minulosti přišel o paralelní slalom a od roku 2018 se na olympiádě závodí jen v paralelním obřím slalomu. Pro Česko se jedná o historicky nejúspěšnější disciplínu historie zimních Her. Ester Ledecká v ní získala zlatou medaili v Pchjongčchangu a v Pekingu. Letos v Livignu na ni navázala Zuzana Maděrová.
Úvahy nad vyřazením sportu z olympijského programu se objevily poté, co měl alpský snowboarding nízkou sledovanost na Hrách v Pekingu. Tehdy číslům uškodily noční časy přenosů pro evropské publikum. Letošní závody v Livignu byly na první pohled úspěšné. Do světa šly atraktivní záběry z prosluněného dne s davem fanoušků v cílovém prostoru.
Situace alpského snowboardingu se jeví jako nadějnější
V době, kdy se klade velký důraz na udržitelnost, navíc alpský snowboarding nabízí závody s nízkými náklady. Jeho uspořádání nevyžaduje stavění drahých sportovišť. A nezanedbatelné je, že je genderově vyrovnaný, což je velká výhoda ve srovnání se severskou kombinací, v níž byl zatím ženám start na olympiádě zapovězen.
„Závodíme spolu, muži a ženy. Jsme na stejné trati ve stejný den, dostáváme stejné odměny. Nemůže to být víc rovnocenné. Na dívání je to tak cool sport… Jsou to závody jeden proti jednomu, jsou srozumitelné. Je to čisté závodění, jde o rychlost. Vůbec nedokážu pochopit, proč za to musíme bojovat,“ řekla německá závodnice Cheyenne Lochová.
Alpští snowboardisté na ohrožení reagovali kampaní na sociálních sítích, kde se za svůj sport odhodlaně postavili.
„To dobře dopadne, věřím tomu,“ řekla během jara Ester Ledecká.
„Jsem optimista. Ale žádné informace nemám,“ uvedla čerstvá olympijská šampionka Zuzana Maděrová. „Upřímně jsem vnitřně přesvědčená, že tam budeme. Ale vlastně jsem nad tím vůbec nepřemýšlela, že bychom tam nebyli. Záložní plán nemám. Kdo má plán B, nevěří plánu A.“
Obě ohrožené disciplíny jsou součástí lyžařské a snowboardové federace FIS, která patří v zimních sportech k nejmocnějším. Ani její pozice nemusí stačit na záchranu severské kombinace. Situace alpského snowboardingu se jeví jako nadějnější.
Zákulisní sílu FIS však oslabil výsledek nedávných voleb, v nichž dosavadního prezidenta Johana Eliasche vystřídal Alexander Ospelt. Federace v Eliaschovi přišla o zastoupení v Mezinárodním olympijském výboru.
Jak to celé dopadne, je každopádně stále nejisté. Očekává se, že výkonný výbor MOV se vyjádří na svém příštím červencovém zasedání.
„Slyšel jsem různé verze podle toho, s jakou skupinou lidí jsem mluvil. Nerad bych spekuloval. Nejsem schopen odhadnout, jak exekutiva rozhodne,“ uvedl Kumpošt.
Nejúspěšnější české disciplíny na ZOH:
Disciplína
Zlato
Stříbro
Bronz
Paralelní obří slalom žen (snowboarding)
3
0
0
5000 metrů žen (rychlobruslení)
2
1
1
Skoky na středním můstku mužů
1
1
1
Snowboardcross žen
1
1
1
3000 metrů žen (rychlobruslení)
1
1
0