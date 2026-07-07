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Skvělá zpráva pro Česko! Zlatá disciplína zůstane na olympiádě, jiný sport končí po 102 letech

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Zuzana Maděrová: Už jako holka jsem chtěla jen trénovat a vyhrávat! Sestra Anna: Seš na sebe drsná • Zdroj: isport.tv
Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu!
Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu!
Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová a Ester Ledecká ovládly kvalifikaci
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ČTK, iSport.cz
Snowboarding
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Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích Her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Snowboardisté žili do prvního červencového úterý v nejistotě, zda jejich sport v programu zůstane. MOV v prohlášení uvedl, že tato disciplína se od Pekingu 2022 „významně zlepšila v různých ukazatelích popularity“.

Maděrová vybojovala zlato mezi brankami letos v únoru v Livignu, na předchozí zimní olympiádě v Pekingu i v Pchjongčchangu 2018 zase dominovala Ledecká.

Naopak na uvadající popularitu doplatili sdruženáři, kteří závodili na ZOH již od prvních her 1924 v Chamonix. Místo nich dostali šanci lyžaři a snowboardisté ve freeridu, čili v prašanu ve volném terénu, a krasobruslaři v synchronizovaném závodu pro devět členů.

MOV také oznámil, že Hry ve Francii za čtyři roky budou první genderově zcela vyrovnané. Očekávají účast 3046 sportovců. Soutěží má být 126, z toho 56 pro ženy, 55 pro muže a 15 pro mixy.

MOV zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní Hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lausanne.

Sankce uvalil MOV na Rusko po napadení Ukrajiny. Zároveň doporučil sportovním organizacím, aby ukončily program prověřování neutrálního statusu Rusů. Zatím nicméně neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou.

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