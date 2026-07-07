Skvělá zpráva pro Česko! Zlatá disciplína zůstane na olympiádě, jiný sport končí po 102 letech
Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích Her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru (MOV).
Snowboardisté žili do prvního červencového úterý v nejistotě, zda jejich sport v programu zůstane. MOV v prohlášení uvedl, že tato disciplína se od Pekingu 2022 „významně zlepšila v různých ukazatelích popularity“.
Maděrová vybojovala zlato mezi brankami letos v únoru v Livignu, na předchozí zimní olympiádě v Pekingu i v Pchjongčchangu 2018 zase dominovala Ledecká.
Naopak na uvadající popularitu doplatili sdruženáři, kteří závodili na ZOH již od prvních her 1924 v Chamonix. Místo nich dostali šanci lyžaři a snowboardisté ve freeridu, čili v prašanu ve volném terénu, a krasobruslaři v synchronizovaném závodu pro devět členů.
MOV také oznámil, že Hry ve Francii za čtyři roky budou první genderově zcela vyrovnané. Očekávají účast 3046 sportovců. Soutěží má být 126, z toho 56 pro ženy, 55 pro muže a 15 pro mixy.
MOV zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruského olympijského výboru, jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní Hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lausanne.
Sankce uvalil MOV na Rusko po napadení Ukrajiny. Zároveň doporučil sportovním organizacím, aby ukončily program prověřování neutrálního statusu Rusů. Zatím nicméně neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou.