Skvělá zpráva pro Česko! Zlatá disciplína zůstává na ZOH, naopak končí severská kombinace
Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích Her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru (MOV).
Naopak z programu pro zimní Hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než sto letech severská kombinace. Premiéru si za čtyři roky odbude lyžování a snowboarding ve volném terénu a synchronizované krasobruslení.