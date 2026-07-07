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Skvělá zpráva pro Česko! Zlatá disciplína zůstává na ZOH, naopak končí severská kombinace

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Zuzana Maděrová: Už jako holka jsem chtěla jen trénovat a vyhrávat! Sestra Anna: Seš na sebe drsná • Zdroj: isport.tv
Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu!
Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu!
Zuzana Maděrová postoupila do finále paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová a Ester Ledecká ovládly kvalifikaci
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ČTK, iSport.cz
Snowboarding
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Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu, o další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová či královna předchozích Her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru (MOV).

Naopak z programu pro zimní Hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než sto letech severská kombinace. Premiéru si za čtyři roky odbude lyžování a snowboarding ve volném terénu a synchronizované krasobruslení.

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