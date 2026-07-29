Adamczyková o mateřství, ztrátě rodičů i manželovi: Marka si spletla s Ebenem. Co bude dál?
Eva Adamczyková, alias Bohyně. Dlouhodobě jedna z nejpopulárnějších českých sportovkyň, olympijská šampionka ze Soči, která na posledních Hrách v Miláně dokázala získat stříbro už jako maminka. V podcastu Branky, děti, rodiče mluví o mateřství, jak kloubí starost o jeden a půl ročního syna Kryštofa s tréninkem nebo o tom, jak se seznámili s manželem, známým hercem. „Nejdřív jsem si myslela, že se mnou bude dělat rozhovor Marek Eben, tak jsem byla nadšená. A pak přišel tenhle Marek,“ směje se snowboardkrosařka. Vrací se i k bolavé ztrátě rodičů.
V obsáhlém rozhovoru popisuje trojnásobná olympijská medailistka sportovní dětství, lásku k Vrchlabí a řeč padne také na smutek, s nímž se musela vyrovnat po smrti obou rodičů. „S dítětem se vzpomínky obnoví, protože by byli skvělí prarodiče. I v tomhle je mi líto, že je Kryštof nepozná,“ říká 33letá šampionka.
Ve dvaceti letech jako uragán vtrhla mezi sportovní hvězdy. V Soči s náskokem ovládla snowboardcross, tehdy ještě ne tak populární disciplínu, fanoušky uchvátila bezprostředností i knírkem. Od té doby se veze na vlně popularity.
„Možná je to i tím, že se pořád směju a nedělá mi problém mluvit do kamery,“ reaguje šampionka, která vysvětluje i to, proč si před lety s kamarádkou začaly říkat, že jsou Bohyně. „U nás v Čechách se moc nenosí, že by se člověk chválil, takže jsme to dělaly,“ pousměje se snowboardistka, která drží unikát. Z každých Her, na nichž startovala, přivezla medaili.
Když závodila v Koreji, tak v podcastu přiznala, že zpočátku nebyla ideálně nastavená. „Můj bývalý trenér Kuba Flejšar, který se vrátil k původní profesi a je tělem i duší sochařem, se mě zeptal, jestli chci vyhrát. Vytušil, že mi chybí jiskra,“ vybavuje si.
Nakonec brala třetí místo. Do Pekingu odcestovat nemohla kvůli vážnému zranění kotníků. Naposledy v Miláně se opět postavila na stupně. Radoval se i manžel Marek, který ročního syna Kryštofa přivezl v kočárku.
Zvažovala, jestli se po narození syna vrátí k závodění?
Co nakonec rozhodlo, že se jí to daří kloubit?
Co bude dál? Jak dlouho ještě bude závodit?
Podporuje český systém sportující maminky?
O tom všem i o dalších věcech mluví Adamczyková v upřímné zpovědi, v níž ji zpovídali Šárka Strachová, někdejší mistryně světa ve slalomu, a Zdeněk Janda, dlouholetý redaktor iSport.cz. Olympijská šampionka připomněla i příhodu, kdy za Strachovou zašla, jestli by jí nepodepsala helmu… „Mám dojem, že ji doteď mám s autogramem podepsanou na půdě,“ vzpomíná.
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