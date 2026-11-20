Adamczyková: Příprava jako po StarDance, syn zůstane doma. Jak blízko byl konec kariéry?
Snowboardcrossařku Evu Adamczykovou neznervózňuje, že kvůli špatným sněhovým podmínkám na evropských ledovcích měla jen málo jízd v trati. Když se na začátku roku 2024 vracela k závodům po účasti v televizní taneční soutěži StarDance, zjistila, že jí stačí omezená příprava. Stříbrná olympijská medailistka z letošních her v Livignu to v pátek řekla novinářům.
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Na snowboardcrossovou trať se čeští reprezentanti dostali až nedávno na Pitztalu, kde strávili pár dnů. „Nemyslím si, že bychom měli zas tak velkou mezeru. Já jsem si po StarDance vyzkoušela, že mi stačí deset dní v trati a odjet na svěťák a jde to. Takže v tomhle naštěstí už mám trochu větší sebevědomí,“ komentovala Eva Adamczyková.
Příprava na specifickém terénu
Další jízdy v trati by měli čeští snowboardcrossaři absolvovat na soustředění ve švédském Idre. Ve středisku, kde se před pěti lety konalo mistrovství světa, je připravený terén primárně pro skikrosaře.
„Oni o nás vědí, že tam jedeme, a doufáme, že nám vyjdou vstříc. Co jediné může být větší komplikace, že asi nebudou extra nějaké klopenky. Oni tam mají negativy. My doufáme, že to budeme nějak moct projet. Ale ten start vypadá pěkně a aspoň to bude nějaká změna,“ očekává olympijská šampionka ze Soči 2014.
Je ráda, že se vyhne přeplněnému Pitztalu. „Tam člověk dá tři jízdy za den. My doufáme, že třeba můžeme tady trénovat v Idre i dvoufázově, protože tam to umělé osvětlení jede furt,“ poznamenala Adamczyková.
Prnví sníh? V Nizozemsku!
V létě se věnovala převážně kondiční přípravě. Na první sníh se reprezentanti museli vydat do haly do Nizozemska. „Ten trénink v hale pro nás opravdu není, tam není žádná startovní sekce, nebo aspoň v Landgraafu, kde jsme byli. Takže se snažíte dvě hodiny vydržet v hale a aspoň se trošku rozjezdit,“ vyprávěla.
Pod střechou strávila pět dní. „My jsme tam déle nevydrželi. Potkala jsem se tam s nějakým pánem v obchodě a ten říkal, že Ester Ledecká tam byla asi deset dní v kuse, což opravdu klobouk dolů, protože to já bych teda psychicky nezvládla,“ svěřila se.
Po olympijské sezoně zvažovala, co dál. Nakonec u snowboardcrossu zůstala. „Já jsem čekala na to, že se ráno probudím a budu vědět. A to nepřišlo, tak jsem pokračovala,“ poznamenala. „Nedokázala jsem si zatím moc představit, že bych netrénovala. Scházelo mi to, tak se to rychle zlomilo. A tím, že jsem začala v květnu chodit do posilovny, tak už jsem pak začala plánovat soustředění a tak. Takže mám pocit, že to bylo normální, že jsem plynule přešla do další sezony,“ doplnila.
Syn zůstane doma
Většinou bude na soustředění i závody cestovat sama. O syna Kryštofa se bude starat manžel Marek. S bezmála dvouletým potomkem bude převážně zůstávat doma, kde to mají pohodlnější.
„Pro člověka, který nejede na ten ledovec trénovat a jenom jede jako doprovod, tak je to fakt poměrně nekomfortní situace, protože vy každý týden nebo každých 14 dní přejíždíte zprava doleva a snažíte se o to dítě postarat v takových trošku polních podmínkách,“ uvedla Adamczyková.
Plánuje absolvovat kompletní program Světového poháru, který má v nadcházející sezoně pět zastávek. „Tím, že v uvozovkách je jenom mistrovství světa a ten svěťák je pořád také docela důležitý, tak by byla škoda zase něco vynechat, kdyby z toho mělo plynout, že padne třeba nějaké dobré umístění,“ uvedla Adamczyková.