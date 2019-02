Ledeckou na trůnu vystřídala Němka. Jörgová slaví první medaili na MS | iSport.cz

Největší favoritka Ledecká dala přednost světovému šampionátu na lyžích a dnes ve švédském Aare už absolvovala první oficiální trénink. V úterý pojede superobří slalom, v němž v Pchjongčchangu rovněž vybojovala zlato.

Absenci české snowboardové hvězdy v Utahu nejlépe využila Jörgová. Ve finále jí navíc cestu na uvolněný trůn usnadnila chybující Ruska Natalja Sobolevová. Mladík Loginov si zase dojel pro titul po pádu finálového soupeře Slovince Tima Mastnaka.

Z české pětice byla nejblíže elitní šestnáctce, která z kvalifikace postoupila do vyřazovacích jízd, šestadvacátá Dita Žďárská. Ze čtyř mužů se nikdo nedostal ani do druhé části, marně se o to v Park City pokoušeli Viktor Brůžek, Adam Počinek, Leoš Prokopec a Albert Jelínek.

Mužský závod byl pohromou favoritů, v druhém kole kvalifikace skončili například olympijský vítěz Švýcar Nevin Galmarini i lídr Světového poháru Ital Roland Fischnaller.

Mistrovství světa v akrobatickém lyžování a snowboardingu v Park City (USA):

Snowboarding - paralelní obří slalom:

Muži: 1. Loginov (Rus.), 2. Mastnak (Slovin.), 3. Baumeister (Něm.), 4. Wild (Rus.), ...v kvalifikaci 33. Jelínek, 44. Počinek, 47. Brůžek, 50. Prokopec (všichni ČR).

Ženy: 1. Jörgová (Něm.), 2. Sobolevová (Rus.), 3. Jennyová (Švýc.), 4. Bykovová (Rus.), ...v kvalifikaci 26. Žďárská (ČR).