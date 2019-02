Ledecká v Číně spadla a skončila pátá. Světovému poháru stále vládne | iSport.cz

Ledecká startovala v paralelním slalomu poprvé v sezoně a po více než roce. V kvalifikaci byla třetí a v prvním kole vyřazovacích jízd postoupila přes Rakušanku Danielu Ulbingovou. Ve čtvrtfinále jela proti Němce Selině Jörgové a ve třetí brance spadla na břicho, vrátila se na trať, ale ztrátu už nedohnala.

Právě před Jörgovou celkově vede seriál SP a do konce zimy jsou na pořadu ještě dva závody - jeden paralelní obří slalom a jeden slalom.

Z Číny se Ledecká pravděpodobně přesune do Ruska a ve středisku Rosa Chutor se znovu vrátí na lyže. Ve sjezdu by chtěla bojovat o udržení v pořadí disciplíny do 25. místa, aby se ve sjezdu kvalifikovala do finále Světového poháru.

O týden později je sjezdařský SP po osmi letech ve Špindlerově Mlýně a Ledecká by se zde mohla představit 8. března v obřím slalomu. O den později ale je paralelní obří slalom snowboardistek ve švýcarském Scuolu, kde by také chtěla startovat a přidat body v boji o velký křišťálový glóbus, o který usiluje na prkně počtvrté v řadě.

SP ve snowboardingu v Secret Garden (Čína) - paralelní slalom:

Muži: 1. Bagozza (It.), 2. Loginov (Rus.) 3. Fischnaller (It.), ...v kvalifikaci V. Brůžek (ČR) diskvalifikován.

Průběžné pořadí slalomu SP (po 3 ze 4 závodů): 1. Sobolev (Rus.) 1810, 2. Caviezel (Švýc.) 1780, 3. Loginov 1310.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 11 závodů): 1. Fischnaller 3610, 2. Sobolev 3445, 3. Prommegger (Rak.) 3316, ...60. V. Brůžek 49.

Ženy: 1. Naj-jing Kung (Čína), 2. Zoggová (Švýc.), 3. Jörgová (Něm.), ...5. Ledecká (ČR).

Průběžné pořadí slalomu SP (po 3 ze 4 závodů): 1. Zoggová 2020, 2. Schöffmannová (Rak.) 1800, 3. Jörgová 1400, ...19. Ledecká 450.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 11 závodů): 1. Ledecká 4650, 2. Schöffmannová 4540, 3. Jörgová 4528,7, ...56. Žďárská (ČR) 37.

