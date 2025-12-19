Příslib pro olympiádu? Skeletonistka Fernstädtová vybojovala v Siguldě stříbro
Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila druhé místo v závodě Světového poháru v Siguldě a poprvé v olympijské sezoně se dostala na stupně vítězů. Devětadvacetiletá česká reprezentantka tak vyrovnala svůj nejlepší kariérní výsledek v seriálu, na pódium vystoupala popáté.
Fernstädtové se vydařil v Lotyšsku už čtvrteční první závod, v němž byla čtvrtá. Dnes své umístění úřadující bronzová medailistka z mistrovství světa ještě vylepšila. Nestačila jen o osm setin sekundy na Belgičanku Kim Meylemansovou, jež slavila v Siguldě vítězný double.
Meylemansová se vyšvihla na první místo ze čtvrté pozice po prvním kole, v němž zajela Fernstädtová třetí čas. Po své druhé jízdě figurovala pražská rodačka na druhé pozici za Belgičankou a bylo jasné, že minimálně zopakuje čtvrteční umístění. Nejrychlejším ženám prvního kola Kimberley Bosové z Nizozemska a Rakušance Janine Flockové se však druhá jízda nepodařila a z medailových pozic klesly. Třetí skončila šest setin za Fernstädtovou Britka Amelia Coltmanová.
V SP má Fernstädtová z individuálních závodů na kontě tři druhá místa a dvě třetí. Poprvé se dnes dostala na stupně vítězů jinde než v Německu, které reprezentovala do roku 2018. V pořadí seriálu se česká medailová naděje pro únorové olympijské hry v Itálii posunula na pátou pozici.
Její bratranec Timon Drahoňovský obsadil v mužském závodu 31. pozici a zůstal před branami druhého kola.