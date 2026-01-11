Předplatné

Bizár v SP bobistů! Američan na startu ztratil celou posádku, v cíli musel brzdit sám

Americký pilot čtyřbobu Kristopher Horn poztrácel všechny tři členy posádky
ČTK, iSport.cz
Na Světovém poháru čtyřbobů ve Svatém Mořici byl k vidění kuriózní moment, jenž by se hodil spíše do hollywoodského filmu „Kokosy na sněhu“. Americký pilot Kristopher Horn „poztrácel“ na startu prvního kola všechny tři členy posádky, náročnou dráhu odjel s 210 kg vážícím strojem sám a poté zvládl i bezpečně zabrzdit.

Po roztlačení se Hornovým parťákům nepodařilo naskočit na svá místa před zatáčkou a z bobu vypadli. Pilot se poté 1722 metrů dlouhou tratí řítil sám a kvůli chybějící zátěži jeho stroj v korytu „plaval“.

V cíli se Horn rychlým ohlédnutím ujistil, že je v bobu opravdu sám. Duchapřítomně se ze svého místa posunul zpět na pozici brzdaře a povedlo se mu v protisvahu a hlubokém sněhu obří stroj zastavit. Dočkal se za to spontánního aplausu soupeřů, kteří už byli v cíli a pomohli mu z bobu. Závod pro tento americký tým skončil diskvalifikací, neboť do cíle se musí dostat celá posádka.

Problémy měl v prvním kole i čtyřnásobný olympijský vítěz Francesco Friedrich z Německa. Po tradičně rychlém startu se jednomu z jeho kolegů nepodařilo sklopit po nárazu do bariéry madlo na roztlačování, i když do něj usilovně bouchal. Zaklaplo se až později v průběhu jízdy, to už ale jeden z favoritů nabral velkou ztrátu a byl až čtrnáctý. Ve druhém kole se pak Friedrich dokázal posunout jen na šestou pozici.

Pro první vítězství ve čtyřbobech v kariéře, jež zároveň znamená titul mistra Evropy, si dojel Němec Adam Ammour. Čtyřiadvacetiletý pilot porazil o sedm setin svého krajana a lídra Světového poháru Johannese Lochnera.

Českým posádkám se dnes ve Švýcarsku nedařilo, všechny skončily ve třetí desítce. Do druhého kola nepostoupily Patrícia Tajcnárová ve dvojbobu ani čtyřboby Matěje Běhounka a Jáchyma Procházky.

Závody SP a mistrovství Evropy v jízdě na bobech ve Svatém Mořici (Švýcarsko):

Muži - čtyřboby: 1. Německo (A. Ammour, I. Ammour, Tasche, Schaller) 2:09,51 (1:05,04+1:04,47), 2. Německo (Lochner, Margis, Wenzel, Fleischhauer) -0,07 (1:04,95+1:04,63), 3. Švýcarsko (Vogt, Hufschmid , Haas, Ndiaye) -0,55 (1:05,25+1:04,81), ...24. (v ME 18.) Česko (Běhounek, M. Dobeš, Rapp, Wijas) 1:05,82, 27. (21.) Česko (Procházka, Bureš, Jindra, Petrikovič) 1:12,22.
Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Lochner 1305, 2. Friedrich (Něm.) 1246, 3. A. Ammour 1211, ...23. Běhounek 388, 27. Procházka 176.

Ženy - dvojboby: 1. Armbrusterová Humphriesová, Jonesová (USA) 2:18,40 (1:09,55+1:08,85), 2. Haslerová, Pasternacková (Švýc.) -0,01 (1:09,63+1:08,78), 3. Nolteová, Kluwigová (Něm.) -0,03 (1:09,82+1:08,61), ...23. (14.) Tajcnárová, Indruchová (ČR) 1:11,09.
Průběžné pořadí SP (po 6 ze 7 závodů): 1. Nolteová 1300, 2. Armbrusterová Humphriesová 1218, 3. Kalická (Něm.) 1170, ...25. Tajcnárová 189.

