Zimní odměny: činili se olympijští medailisté, ale i Ledecká. Kdo vydělal nejvíc?
Sezona zimních sportů je prakticky u konce. Vrcholem pro všechny byly olympijské hry. Právě ty se výrazně propsaly do odměn Metoděje Jílka, Terezy Voborníkové či Zuzany Maděrové. Dost se už pak liší prize money podle popularity sportu. A samozřejmě toho, jak se v celé sezoně Čechům v jejich odvětvích dařilo. Přinášíme průřez tuzemskými sněhovými i ledovými prize money. Ty však sportovcům nezůstávají komplet, ale rozdělují se do celého týmu (trenéři, servis, fyzioterapeuti a další).
Matyáš Kroupa
- freestyle lyžování
- 50 000 Kč
Devatenáctiletý jezdec v boulích je velkou českou nadějí do budoucna. Má za sebou premiérový start na olympiádě, kde se v duálech utkal s legendárním Kanaďaem Mikaelem Kingsburym. Na juniorském mistrovství světa ve švýcarském Airolu sice nezopakoval zlato z loňského šampionátu ve Svatém Mořici, ale v duálním závodě získal bronz, za nějž dostane od svazu 50 000 korun.
Martina Sáblíková
- rychlobruslení
- 90 000 Kč
Držitelka sedmi olympijských medailí se rozloučila s kariérou začátkem března v Nizozemsku. Ve Světovém poháru skončila na dlouhých tratích osmá, za což měla dostat bonus v přepočtu 47 tisíc korun. V únoru se zúčastnila šestých kariérních ZOH, kde navzdory viróze brala na pětikilometrové trati jedenácté místo.
Klára Ulrichová
- skoky na lyžích
- 100 000 Kč
Česká skokanka byla v sezoně čtyřikrát do dvacítky a vydělala si v přepočtu něco málo přes 100 tisíc korun.
Nikola Zdráhalová
- rychlobruslení
- 120 000 Kč
Formu dokonale vyladila na evropský šampionát v Polsku, kde brala zlato a stříbro, za což si podle tabulek mohla přijít na zhruba 100 tisíc korun. Na olympijském oválu v Miláně skončila na kilometrové trati desátá, v závodě na 1500 metrů pak čtrnáctá. V devětadvaceti letech potvrdila návrat do užší světové špičky.
Roman Koudelka
- skoky na lyžích
- 145 000 Kč
Pro skokanského veterána to byla protrápená zima, ale i v ní dal dohromady pár solidních výsledků. Šestkrát skončil v třicítce, dvakrát se vešel do dvacítky. V přepočtu mu to hodilo skoro 150 000 korun.
Lukáš Doležal
- severská kombinace
- 150 000 Kč
Jeho disciplínu čeká v červnu životně důležitý moment, když MOV rozhodne o její olympijské budoucnosti. Pokud to dopadne dobře, Doležal má velkou budoucnost. Na juniorském mistrovství světa v Lillehammeru vyhrál závod se skokem a středním můstku a během na lyžích na 10 kilometrů. Svaz ho odmění částkou 150 000 korun.
Kateřina Janatová
- běh na lyžích
- 214 000 Kč
Nejlepší česká běžkyně na lyžích proběhnuvší sezony Kateřina Janatová si vydělala v přepočtu 214 000 korun. V top desítce skončila při dvou závodech světového poháru. Celkem pětkrát finišovala v nejlepší dvacítce.
Anežka Indráčková
- skoky na lyžích
- 275 000 Kč
I když skokanky už za své výkony nedostávají jen taštičku s kosmetikou, genderová vyrovnanost na můstcích ještě nepanuje. Zatímco Domen Prevc dostává za svá vítězství 15 000 eur, jeho sestra Nika jen třetinu. Indráčková si i tak ve Světovém poháru vydělala v přepočtu příjemnou částku. A od svazu dostane navíc i 150 000 korun za senzační zlato z juniorského mistrovství světa.
Jiří Tuž
- běh na lyžích
- 455 000 Kč
Na olympiádě zařídil Jiří Tuž české reprezentaci v běhu na lyžích velký úspěch – páté místo ve sprintu. Jako člen armádní Dukly si navíc tímto výkonem zařídil posun v platových tabulkách. Činil se ale také při závodech světového poháru. Osmkrát se dostal do top dvacítky a ve sprintu v Drammenu byl dokonce druhý. Za své působení při světovém poháru si vydělal 455 000 korun.
Lucie Charvátová
- biatlon
- 990 000 Kč
Pokud bychom u českých biatlonistů hledali v této sezoně nějakou kometu, rozhodně by se za ni dala označit Lucie Charvátová. Tu už mnozí pozorovatelé sportu posílali do důchodu, ona však všem ukázala, že je pořád i v 33 letech platnou součástí týmu. A velmi důležitou i ve štafetách, kde se tentokrát hodně úspěšně vyhýbala trestným kolům. Ale i v individuálních závodech ještě ukázala, díky významně zlepšené střelbě, že výsledky v TOP 10 také umí. Jejím nejlepším umístěním byla 6. příčka ve stíhacím závodu, za kterou už byl velmi příjemný bonus 8000 eur (téměř 200 tisíc korun).
Vítězslav Hornig
- biatlon
- 1 205 000 Kč
Kometa minulé sezony v té právě skončené sice v dalším vzletu úplně nepokračovala, Hornig si ale držel pozice, na které se díky rychlejšímu běhu vyšplhal. Na olympijských hrách ještě svůj potenciál neukázal, a tak většina prize money, které získal, pochází ze závodů Světového poháru. V těch se tentokrát svému maximu, tedy pátému místu, nepřiblížil. Ale dvakrát skončil devátý, což jeho výdělkům také hodně pomohlo.
Michal Krčmář
- biatlon
- 1 330 000 Kč
Když bychom srovnali výsledky Krčmáře a jeho spolubydlícího z celé sezony Horniga, byly v uplynulé sezoně hodně podobné. Krčmář však na odměnách vydělal o něco víc díky bonusu za olympijské hry. Český biatlonový svaz oceňoval výkony do osmého místa. Tam se řadilo i „Bimbovo“ šesté místo ze závodu s hromadným startem, díky kterému si polepšil o 300 000 korun. V sezoně SP byl opět výrazným členem smíšených štafet, ale i těch mužských. A v závěru sezony přidal dobrou zprávu pro všechny fanoušky: minimálně ještě v příští sezoně bude ve své kariéře tento pětatřicetiletý matador pokračovat.
Jan Zabystřan
- alpské lyžování
- 1 600 000 Kč
Většinu své výplaty si vydělal za jediný den, ale stálo to za to. Když Zabystřan před Vánoci senzačně vyhrál super-G ve Val Gardeně, stal se prvním českým mužem, který v alpském lyžování triumfoval v závodě Světového poháru. Od pořadatelů dostal skoro 55 000 eur, v přepočtu víc než 1 300 000 korun. V dalších závodech si vydělal přibližně dalších 300 000 korun a pochopitelně se jedná o jeho nejbohatší sezonu kariéry.
Eva Adamczyková
- snowboardcross
- 2 055 000 Kč*
Za svůj parádní comeback po mateřské pauze byla Adamczyková po zásluze odměněna. Za olympijské stříbro z Livigna má nárok na 1,8 milionu korun od Národní sportovní agentury a dalších 180 000 korun od armádního sportovního centra Dukla. Ve Světovém poháru se sice ani jednou nedostala do velkého finále, ale i tak si vydělala dalších necelých 80 000 korun. A ještě to nemusí být konečné číslo. Poslední závod sezony ji čeká v sobotu v kanadském Mt. St. Anne.
*Částka se může změnit po posledním SP sezony.
Ester Ledecká
- alpské lyžování, alpský snowboarding
- 2 320 000 Kč
Sněhová obojživelnice si vydělala asi o půl milionu míň než v minulé sezoně, v níž přivezla tři medaile ze světových šampionátů v lyžování a ve snowboardingu. Tentokrát v jejím rozpočtu bonusy za stupně vítězů schází, i tak si ale vydělala jen asi o půl milionu korun míň než v poslední zimě. V lyžařském Světovém poháru jezdila průběžně na úrovni top ten a celkem si přišla na dva miliony korun. Nejvíc vydělala díky třetímu místu v super-G v Tarvisiu – asi 340 000. Největší jednorázový výdělek si ale připsala za vítězství v paralelním obřím slalomu v Simonhöhe, což byl její jediný snowboardingový start ve Světovém poháru. Získala asi 380 000 korun.
Zuzana Maděrová
- alpský snowboarding
- 3 775 000 Kč
Díky zlatému dni na olympiádě v Livignu je Maděrová jednou z nejúspěšnějších českých sportovkyň sněhových sportů. Za olympijské vítězství v paralelním obřím slalomu dostane 2,4 milionu korun, které jako odměnu vypsala Národní sportovní agentura. Dalších 300 000 korun jí patří díky bonusu armádního sportovního centra Dukla. To ji navíc zařadí do nejvyšší platové třídy, takže se jí zlepší podmínky do budoucna. Maděrová si vydělala i víc než milion na prize money ve Světovém poháru, kde byla pětkrát na stupních vítězů, včetně druhého místa ve Špindlerově Mlýně. Za zlatou medaili ji taky svaz zařadil do exkluzivního sponzorského týmu, díky čemuž dostala modré BMW řady pět.
Tereza Voborníková
- biatlon
- 4 040 000 Kč
Pětadvacetiletá Voborníková prožila zatím životní sezonu. Ve Světovém poháru to dotáhla až na konečné 12. místo, což je její dosavadní maximum. Umístění v TOP 30, která jsou u biatlonistů v této soutěži honorovaná, zaznamenala celou řadu a dařilo se i ženské štafetě. Největšího úspěchu dosáhla rodačka z Hostinného na olympiádě v Anterselvě, kde v úplně poslední den biatlonových soutěží vybojovala senzační bronz. Ten se z necelé poloviny propsal do celkových odměn Voborníkové. O něco větší část ale přeci jen tvoří prize money ze SP, kde to česká biatlonová jednička završila odměnou 13 tisíc eur (přes 315 tis. Kč) v závěrečném masáku sezony, v němž skončila, stejně jako na ZOH, třetí.
Metoděj Jílek
- rychlobruslení
- 5 450 000 Kč
A máme tady nejúspěšnějšího Čecha, co se odměn týká. Z devatenáctiletého rychlobruslaře se stala sportovní superstar. V lednu ovládl celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích, aby bral na následných olympijských hrách v Miláně stříbro ze závodu na 5000 metrů a zlato z desetikilometrové trati. Podle vypsaných odměn z Národní sportovní agentury si měl jen za medaile z Itálie přijít na 4,2 milionu korun, dalších 350 tisíc korun získal z Centra sportu ministerstva vnitra Olymp. Zbytek odměn si vydělal díky výsledkům v SP a na MS.