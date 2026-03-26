Polská rychlobruslařka se ukázala veřejnosti. Následky hrozivého zranění? Vidím dvojitě
Měsíc po ošklivém incidentu promluvila poprvé o svém hrozivém zranění. Polská rychlobruslařka Kamila Sellierová v televizním pořadu Dzień Dobry TVN popsala, jak ji čepel soupeřčiny brusle zasáhla v olympijském závodě short tracku do oka. „Bohužel někdy se stane, že vás někdo jiný zasáhne do obličeje. Zůstane mi jizva a můj zrak může být trochu rozmazaný, ale nevzdám to,“ hlásila pětadvacetiletá sportovkyně.
Děsivá nehoda se odehrála ve čtvrtfinálovém závodě short tracku na 1500 metrů. Kamila Sellierová ztratila rovnováhu v zatáčce a při dopadu na led ji zasáhla brusle Američanky Kristen Santosové-Griswoldové. V tu chvíli spadly Polce brýle a kolem ní se objevila krev.
Následně podstoupila náročnou operaci očnicové kosti. O svém zdravotním stavu fanoušky průběžně informovala, avšak na fotografiích ukazovala pouze to, co sama nazývala „lepší stranou“ obličeje.
V polském televizním pořadu Dzień Dobry TVN o hrozivém okamžiku poprvé promluvila. „Byla to vážná nehoda, ale snažím se s tím vyrovnat pozitivně, zejména proto, že kolem sebe mám úžasné lidi. Celá moje rodina stojí při mně, ale to i lidé z celého světa. Od všech jsem dostala tolik pozitivních zpráv,“ popisovala Sellierová.
Rychlobruslařka dále uvedla, že momentálně trpí zhoršeným viděním. „Pod okem mám v očnici umístěnou titanovou síťku. Také mám zlomenou kost pod obočím. Největší nepohodlí je v tom, že vidím dvojitě. Hlavně když se dívám nahoru, a někdy i když se dívám dolů,“ líčila otevřeně.
Z olympijského incidentu se vzpamatovával i její manžel Diané Sellier, rovněž rychlobruslař. „Když jsem později viděl záznam, všiml jsem si, že rána byla otevřená. To mě šokovalo. Cítil jsem se hrozně. Co nejrychleji jsem volal týmu, trenérovi a všem lidem, kteří tam byli. Všichni z toho byli v šoku,“ vzpomínal.
Kvůli těžkému zranění musela Sellierová sezonu předčasně ukončit, přesto by se časem ráda k závodění vrátila. „Je to můj cíl. Doufám, že mi to lékaři dovolí,“ dodala.