Ledecká o ZOH: Vydělala jsem sponzorovi balík! Sen o lyžařském globu trvá. Ohlásila změny
Má za sebou jednu z nejúspěšnějších lyžařských sezon kariéry. Dojem ze zimy kazí sněhové obojživelnici Ester Ledecké jen olympiáda v Itálii bez medaile, kde jako favoritka na prkně vypadla ve čtvrtfinále. „Vím, že jsem vám na olympiádě vydělala pěknej balík. To nebylo domluvený…“ žertovala Ledecká směrem k jednomu ze svých sponzorů, významné sázkovce. V tiskové zprávě zároveň oznámila konec spolupráce s lyžařskými trenéry Franzem Gamperem a Tomášem Bankem.
Ráda sbírá trofeje, ale stále platí, že nemůže útočit na všechny. Ester Ledecká na konci sezony obdržela malou korunku, která jí zůstane jako vítězce novinářské ankety Sportovec roku za minulý rok. V olympijské sezoně řádila na lyžích, kde nasbírala svůj druhý největší počet bodů ve Světovém poháru. Stále sní o tom, že jednou získá lyžařský křišťálový globus. V příští sezoně ale hodlá spíš přiživit svou unikátní statistiku na snowboardu, kde v kariéře vyhrála přes 40 procent závodů, do nichž nastoupila. Jeden z nich i během nedávné zimy v Simonhöhe.
Jak budete na olympijskou zimu vzpomínat?
„Vím, že na moji sezonu je mnoho pohledů. Já preferuju ten, že jsme měla druhou nejúspěšnější sezonu své lyžařské kariéry. Díky tomu vyhranému závodu na snowboardu jsem si zlepšila statistiky. Momentálně je to statisticky tak, že téměř každý druhý závod na snowboardu jsem vyhrála, což je strašně vtipný. Já jsem to vůbec nevěděla, vyskočilo to na mě na Instagramu. FIS sdílela ten příspěvek, přišlo mi to hrozně hezké, že to takhle statisticky vychází. Myslím, že sezona byla dobrá. Některé závody se úplně nepovedly, je tam spousta umístění do top deset. Pak jsou tam ještě další věci, který jsou důležitý. A to je podstatný…“ (směje se)
Pěkný citát z hry Ivánku, kamaráde…
„Spousta z nás by si přála, aby to byl ten druhý závod, ale potom bych si nezlepšila statistiku ve Světovém poháru.“
Minulá zima znamenala velký průlom německý univerzálky Emmy Aicherové, která díky své úspěšnosti napříč disciplínami do poslední chvíle bojovala s Američankou Mikaelou Shiffrinovou o velký globus. Co říkáte na její výkony?
„Holek, které se o tohle snaží, je víc. Já taky. Emma je borkyně. Na vysílačkách jsme během závodů měli i Němce. Je úžasná. Hrozně jsem jí přála celkové vítězství. Jakým způsobem to válcuje ve všech disciplínách je neuvěřitelné. Jsem i veliká fanynka Mikaely Shiffrinové. Kromě toho, že je úžasná sportovkyně, je hrozně fajn osobnost. Byl to až do konce boj mezi nimi. Přála jsem to i Emmě, měla skvělou sezonu. V každé disciplíně byla schopná vyhrát, což v tuhle chvíli neumí ani Odermatt.“
Nebyla by to cesta i pro vás? V minulosti jste mluvila o touze získat lyžařský křišťálový globus, platí to stále?
„Je to jeden z mých snů. Ale samozřejmě vím, že to není tak jednouché, jako když si stanovíte cíl mistrovství světa nebo olympiádu. Tady musíte těch závodů odjet hodně. Je to celkové z té sezony. Musíte v každém závodě být výborný, to není tak jednouché. Dělám snowboarding a chci ho dělat dál. Už tak jsem v téhle a minulé zimě obětovala spoustu snowboardových závodů. Trošku mě to mrzí a chtěla bych jich víc. Jsem rozpolcená. Vím, že kdybych chtěla vyhrát křišťálový globus, ať velký nebo malý, tak bych musela dát velkou váhu na lyžování. Nevím, jestli jsem letos připravená udělat.“
Body Ledecké v lyžařském SP
- 2025/2026 - 493
- 2024/2025 - 374
- 2023/2024 - 374
- 2021/2022 - 443
- 2020/2021 - 453
- 2019/2020 - 503
- 2018/2019 - 129
- 2017/2018 - 101
- 2017/2017 - 61
- 2015/2016 - 28
Takže platí váš plán věnovat se víc prknu?
„Chtěla bych, je to plán A. Uvidíme, jak se závody budou krýt. Za ta léta mám závody, které jsou oblíbenější. St. Moritz (dějiště příštího MS v lyžování – pozn. red.) není, kde by se mi dlouhodobě dařilo. Na druhou stranu v Cortině (snowboardový závod v termínu lyžařského MS – pozn. red.), se mi na snowboardu vždycky dařilo. Musíme se podívat, jak to tam bude rozvrhnuté. S týmem se na to podíváme a řekneme si dál. Senzační na tom příští rok je, že máme mistrovství světa, které se nekryje. Budou to dva různé termíny. Lyžařské mistrovství světa se jede v únoru, snowboardové v březnu. Za mě ideální, stíhám oboje.“
Sama často bojujete se zdravím, co říkáte na sledovaný případ Američanky Lindsey Vonnové, která na olympiádě kontroverzně závodila s čerstvým zraněním a po pádu jí lékaři zachraňovali nohu?
„Já si myslím, že to je hlavně její rozhodnutí. Je to jenom její život a její rozodnutí. Její kariéra takhle byla vždycky. Je obdivuhodné, jakým způsobem je schopná se vrátit, jaká je úžasná lyžařka. Se všemi zraněními, co měla, věřím, že to není jen tak. Když nastupovala do sezony, cítila jsem z ní a bylo to tak i podle všech zpráv, které se ke mně dostaly, že byla absolutně bez bolesti. Po operaci kolene se cítila dobře. Není důvod, proč by nemohla jezdit. Asi ví, co dělá.“
V zimě vám lyže moc nejezdily ve sjezdu, vrhla jste se na po sezoně na testování?
„Testovali jsme spoustu materiálu, včetně bot, co se týče Kästlí. Budeme testovat i jiné značky. Jsme zaměření i na sjezdové lyže, je tam potenciál pro zlepšení. Netvrdím, že bylo až tak špatné. Jsou to věci, které musím probrat se svými servisáky. Věřím, že přijdeme na to, jak to zrychlit.“
Co bude dál?
„My máme před sebou ještě dost testování. Já to beru tak, že sezona 25/26 pokračuje až do května. Testujeme nový materiál, budu testovat prkna, mám hodně práce před sebou. Nepsaným pravidlem je, že po finál Světového poháru si každý může otestovat, co bude chtít. I já si testuju, co se mi chce. Uvidíme, co z toho vzejde.“
Čerstvá olympijská šampionka Zuzana Maděrová plánuje jet o prázdninách na Lefkadu, kde tradičně nabíráte kondici. Nenaučíte ji, jak se surfuje?
„Jestli se náhodně potkáme, když budu mít na to čas, tak jo. Klidně.“ (usmívá se)
Měla jste už chvilku si odpočinout?
„Když jsem měla příležitost, tady v Praze jsme chodila za kulturou. Byla jsem na cirkuse La Putyka na představení Rest in Euphoria. Doporučuju všem. Ještě mají představení, které se jmenuje St.art o sportovcích, to by mohlo být krásné. Byla jsem na koncertě Paula Simona, což pro mě byl nádherný zážitek, jsem jeho velký fanoušek. Viděla jsem taky představení Federer – Nadal. To jsme se hodně nasmáli, doporučuju. Ale nevím, jestli jsou ještě lístky, tam to bylo hodně narvané.“
Co ještě v prázdninách plánujete?
„Pozvali mě na Princess Race, který jedou jenom holky. Je to dohromady sedm etap z Paříže do St. Tropez ve tarých veteránech. Já budu mít nějaké porsche. Moc se těším, bude to nezapomenutelný zážitek. Nesmíme používat GPS. Budeme mít mapu, to bude vtipný. Já se v mapách moc neorientuju. Jsem známá, že se hodně ztrácím. Naštěstí s sebou spolujezdkyni Julii Candiago, která bude navigovat, budeme se střídat. Bude to velká legrace.“