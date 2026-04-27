Neortodoxní konec koučů Ledecké: O Bankovi jedna věta, nový tým zůstal v utajení
Do dalšího olympijského cyklu půjde sněhová obojživelnice Ester Ledecká s výrazně pozměněným realizačním týmem. Konec dlouhodobých lyžařských trenérů Tomáše Banka a Franza Gampera byl oznámen značně neortodoxně – tiskovou zprávou, která byla odeslána těsně po skončení tiskové konference. Tam Ledecká o novinkách pomlčela.
Odchod dvou klíčových mužů z realizačního týmu trojnásobné olympijské šampionky je významnou zprávou, o tom není sporu. Ester Ledecká při pondělní tiskovce v Berouně, v prostorách jednoho ze svých důležitých sponzorů, mohla téma podrobně vysvětlit.
„V týmu budou nějaké změny. To, jak se to usadí, si budeme muset říct na předsezonní tiskové konferenci. Sama ještě nevím, jak to dopadne, určitě tam bude spousta změn,“ sdělila Ledecká.
Teprve o pár desítek minut později šla do médií mailová zpráva, která v sobě měla ukryté dvě klíčové informace. U Ledecké po šesti letech končí italský lyžařský kouč Franz Gamper a taky Tomáš Bank, lyžařský trenér a týmový koordinátor, který Ledecké pomáhal celé desetiletí a byl u všech jejích dosavadních úspěchů na vrcholné úrovni.
„Ta se také rozloučila s Tomášem Bankem, který v týmu působil od sezóny 2016/2017,“ zmínila Banka tisková zpráva.
Víc nic. Třiasedmdesátiletý Gamper podle Ledecké odchází z vrcholového lyžování.
„Franz se rozhodl, že už ve svém věku bude jenom lovit zvěř, stáčet med a věnovat se svému vnukovi, který je nadějný dvanáctiletý lyžař. Spolupráce s ním byla velice úspěšná a pro mě byl čas strávený vedle takové sportovní legendy nesmírně inspirativní,“ uvedla Ledecká.
Tomáš Bank provázel Ledeckou od začátků její kariéry. V minulosti u týmu působil i jeho bratr a někdejší elitní závodník Ondřej Bank. Spolu Ledecké pomáhali videonalýzou jízd a hledáním ideální stopy v trati.
Bank už nezvládal odloučení
V prosinci 2020 ve Val d'Isere například Tomáš Bank poslal do startovní brány klíčovou informaci, která Ledecké pomohla o tři setiny sekundy porazit Švýcarku Corinne Suterovou a v super-G Světového poháru si připsat vítězství.
„Změnili jsme průjezd brankou devět, deset. Viděl jsem, jak tam najížděla s jedničkou Curtoni a zavolal jsem Ester do brány,“ líčil Bank. „Někdy má problém s timingem, tak mě to napadlo. Ester jela metr od modré brány jako jediná. Trošku jsem se lekl, lehce to podjela, ale chytila tam rychlost.“
Ledecká většinou žije ve své bublině a v jednání s veřejností má režim, v němž neposkytuje rozhovory před závody. Tomáš Bank v minulosti působil jako spojka týmu pro veřejnost. V posledních letech se ale situace změnila a Bank mohl komunikovat jen s přímým souhlasem rodinného týmu, kde má hlavní slovo Zuzana Ledecká, maminka šampionky.
Podle informací iSportu Bank v posledních letech navíc stále hůř zvládal dlouhodobé odloučení od rodiny a v budoucnosti by rád pracoval ve funkci, v níž by nemusel tolik cestovat.
V minulé sezoně Ledecká spolupracovala i s dalším italským expertem Michaelem „Muchem“ Mairem. Jeho budoucnost je zatím nejasná. Nástupce za Gampera a Banka však už Ledecká našla díky spolupráci se společností Red Bull, s jedním koučem už testovala lyže v Itálii.
„Bylo to senzační. Po podpisu smlouvy, respektive před sezónou vám velice ráda prozradím, o koho jde. Nový trenér už si k sobě našel i asistenta, kterého jsem také měla šanci při trénincích poznat,“ uvedla Ledecká.
Sněhová obojživelnice má za sebou rozporuplnou zimu. V lyžařském Světovém poháru získala 493 bodů, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře. V lednovém super-G v Tarvisiu skončila třetí a sedmou aktivní sezonu za sebou se tak na lyžích dostala na stupně vítězů. Sérii přerušila jen v ročníku 2022/2023, který promarodila kvůli komplikovanému zranění klíční kosti.
Ledecké se dařilo především v super-G, kde získala páté místo v konečném pořadí disciplíny. I ve sjezdu se čtyřikrát dostala do TOP 10, ale neudržela vyrovnanou výkonnost a nepodařilo se jí dosáhnout značkového výsledku. Její lyže pro sjezd viditelně nestíhaly s elitními závodnicemi. I proto se hned po konci sezony vrhla do testování materiálu a bude v tom v dalších týdnech pokračovat.
„Netvrdím, že bylo až tak špatné. Jsou to věci, které musím probrat se svými servisáky. Věřím, že přijdeme na to, jak to zrychlit,“ řekla Ledecká. „Testovali jsme spoustu materiálu, včetně bot, co se týče Kästlí. Budeme testovat i jiné značky. Jsme zaměření i na sjezdové lyže, je tam potenciál pro zlepšení. Mám hodně práce před sebou. Nepsaným pravidlem je, že po finále Světového poháru si každý může otestovat, co bude chtít. I já si testuju, co se mi chce. Uvidíme, co z toho vzejde.“
Odklon k prknu
Ledecká se v posledních letech výrazně soustředila na lyžování, přes sezonu ale stále trénovala na prkně a v lednu v Simonhöhe vyhrála svůj jediný závod Světového poháru, kterého se během zimy zúčastnila. I díky tomu si drží rekordní úspěšnost ve snowboardingových závodech elitního seriálu. Podle údajů FIS vyhrála 41,3 procenta soutěží, do nichž nastoupila.
„Momentálně je to statisticky tak, že téměř každý druhý závod na snowboardu jsem vyhrála, což je strašně vtipný,“ usmívá se Ledecká. „Já jsem to vůbec nevěděla, vyskočilo to na mě na instagramu. FIS sdílela ten příspěvek, přišlo mi to hrozně hezké, že to takhle statisticky vychází.“
Na začátku dalšího olympijského cyklu Ledecká mluví o tom, že chce na prkně závodit častěji.
„Chtěla bych, je to plán A. Uvidíme, jak se závody budou krýt. Za ta léta mám závody, které jsou oblíbenější. Musíme se podívat, jak to tam bude rozvrhnuté,“ uvažuje Ledecká.
Větší důraz na snowboard je však v přímém rozporu s dalším jejím snem, jímž je získat křišťálový globus v lyžařských disciplínách. Ledecká už vyhrála čtyři velké globy za alpský snowboarding a další tři za paralelní obří slalom.
„Je to jeden z mých snů. Ale samozřejmě vím, že to není tak jednouché, jako když si stanovíte cíl mistrovství světa nebo olympiádu. Tady musíte těch závodů odjet hodně. Je to celkové z té sezony,“ řekla Ledecká. „Dělám snowboarding a chci ho dělat dál. Už tak jsem v téhle a minulé zimě obětovala spoustu snowboardových závodů. Trošku mě to mrzí a chtěla bych jich víc. Jsem rozpolcená. Vím, že kdybych chtěla vyhrát křišťálový globus, ať velký nebo malý, tak bych musela dát velkou váhu na lyžování. Nevím, jestli jsem letos připravená to udělat.“
Aspoň příští zimu Ledecká nemusí řešit termínový konflikt na vrcholné akci, kvůli které se na olympiádě v Cortina d'Ampezzo nemohla zúčastnit lyžařského sjezdu. Tentokrát může startovat v únoru na lyžařském MS v Crans Montaně a v březnu na snowboardovém šampionátu v Montafonu.
„Senzační na tom je, že máme mistrovství světa, které se nekryje. Budou to dva různé termíny. Za mě ideální, stíhám oboje,“ usmívá se Ledecká.
Situaci jistě ovlivní rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, který má v červnu rozseknout olympijskou budoucnost alpského snowboardingu.
„To dobře dopadne, věřím tomu,“ řekla Ledecká.
Body Ledecké v lyžařském Světovém poháru
2025/2026 - 493
2024/2025 - 374
2023/2024 - 374
2021/2022 - 443
2020/2021 - 453
2019/2020 - 503
2018/2019 - 129
2017/2018 - 101
2017/2017 - 61
2015/2016 - 28