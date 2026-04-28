Končící Bank reaguje (jenom) na sítích: Díky, pro mě jsi legenda! Ester poslala srdíčko

Bank o bráchovi, pádu z postele i drsném Kitzbühelu. A stačila by Shiffrinová chlapům? • Zdroj: iSport.tv
Trenér Tomáš Bank s Ester Ledeckou
Zdeněk Janda
Zimní sporty
Bylo to úspěšné spojení, které trvalo deset let. Ester Ledecká a lyžařský kouč Tomáš Bank, který jí výrazně pomohl k historickému zlatu v super-G na olympiádě v Jižní Koreji. Plus k dalším triumfům ve Světovém poháru i k medaili na mistrovství světa. Konec oznámila podivně – až po skončení tiskové konference, navíc pouze v tiskové zprávě. Sám Bank pro iSport jenom krátce potvrdil, že se domluvili na ukončení spolupráce. Víc to nechtěl komentovat. Ve vyjádření na svém facebooku ale Ester poděkoval. A to samé na sociálních sítích udělala i Ledecká. Ale proč až se zpožděním?

O konci respektovaného trenéra už se v zákulisí nějaký čas mluvilo. Sama Ester o něm ale při oficiální tiskové konferenci pomlčela. Až v následné tiskové zprávě to oznámila. Navíc se o Bankovi, který ji provázel deset let, zmínila stroze, v jediné větě.

iSport se snažil s trenérem, jenž v minulosti úspěšně vedl i svého bratra Ondřeje, spojit. Jenže ten nechtěl situaci komentovat, pouze krátce vzkázal, že se skutečně domluvili na ukončení spolupráce.

A později na svůj osobní profil na facebooku pověsil vzkaz tohoto znění:

„Tak jsem se po 10 letech vydal směrem za novými výzvami. Musím poděkovat Ester Ledecké za skvělé roky. Cítím vděčnost, že jsem mohl být u těchto historických momentů a mohl jsem spolupracovat s největšími esy svého oboru. Snad jsem se něco také naučil a stal se tak lepším trenérem. Doufám a věřím, že nový trenérský tým bude tím správným impulsem pro Ester a že přibudou nějaká nová zlata do její sbírky. Přeji jí hlavně zdraví, a aby měla z lyžování stále radost. Pro mě je a bude navždy legenda. Ester držím Ti palce!!!“

O pár minut později také na sociální síti reagovala i Ledecká. Umístila tam společné fotky jak s Bankem, tak s Franzem Gamperem, který rovněž v jejím týmu skončil.

„Děkuju kluci za to, že jste mi pomáhali plnit si svoje sny. Bylo mi ctí s váma pracovat! Ať se vám daří!“ A za vzkaz doplnila srdíčko.

Přitom v tiskové zprávě ohledně Banka stálo pouze toto: „Ta se také rozloučila s Tomášem Bankem, který v týmu působil od sezóny 2016/2017.“

Víc nic.

Sám Bank to nechtěl veřejně komentovat. Ani okolnosti ukončení spolupráce. A proč Ester poděkoval prostřednictvím sociální sítě?

Respektovaný lyžařský trenér se v posledních letech veřejně k Ledecké nevyjadřoval. Na začátku její kariéry dokázal fanouškům o jejích výsledcích i progresu poutavě referovat, jenže potom s tím přestal. Sám nechtěl komentovat proč, ale má se za to, že tým Ester Ledecké, v němž šéfuje maminka šampionky Zuzana Ledecká, si vymínil právo, aby o STR nikdo nemluvil.

I tohle může být důvod, proč se Bank se svou osudovou závodnicí rozloučil právě vzkazem přes sociální sítě. A o příčinách nemluvil.

Co bude s Bankem dál?  

Kam povedou jeho další kroky? To zatím není jasné. Podle zdrojů iSportu by však o jeho budoucnosti mohlo být jasno relativně brzy.

O Bankovy služby je ve světě velký zájem. Bráchovi Ondřejovi pomohl dostat se do špičky v nabité mužské konkurenci, to samé se mu potom podařilo i s Ledeckou. V nedávném podcastu Branky, děti, rodiče mluvil i o tom, že není vyloučené, že jeho další kroky povedou úplně mimo lyžování.

Kdo ho u Ledecké nahradí? To se teprve uvidí. Šampionka pouze uvedla, že před sezonou oznámí jméno nového lyžařského trenéra. S ním už prý testovala lyže v Itálii a sama k tomu v tiskové zprávě napsala: „Bylo to senzační.“

Podle informací iSportu by se mohlo jednat o experta, který byl spojovaný s německou reprezentací. Detaily spolupráce se však stále ještě ladí.

Jisté je, že její osudový trenér po deseti letech končí. Dost nezvyklým způsobem...

