Bank má po konci u Ledecké novou práci i roli v její kariéře: místo trenéra bude šéfem
Bývalý trenér trojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké Tomáš Bank bude pracovat pro výrobce lyží Kästle. Značka českého podnikatele Tomáše Němce na instagramu oznámila, že se stal novým šéfem pro alpské lyžování. Na lyžích Kästle závodí Ledecká i další přední čeští reprezentanti včetně Jana Zabystřana, který v uplynulé sezoně Světového poháru vyhrál superobří slalom ve Val Gardeně.
Bank, který byl v týmu Ledecké od sezony 2016/17, nedávno stejně jako druhý lyžařský trenér Franz Gamper u české hvězdy skončil. Ledecká to oznámila jednou větou na jeho adresu prostřednictvím tiskové zprávy. Pak oběma bývalým trenérům poděkovala na instagramu.
Prostřednictvím sociálních sítí jí poděkoval i Bank, který ji dovedl mimo jiné k olympijskému zlatu v super-G v Pchjongčchangu 2018.
„Musím poděkovat Ester za skvělé roky. Cítím vděčnost, že jsem mohl být u těchto historických momentů a mohl jsem spolupracovat s největšími esy svého oboru. Snad jsem se něco také naučil a stal se tak lepším trenérem. Doufám a věřím, že nový trenérský tým bude tím správným impulsem pro Ester a že přibudou nějaká nová zlata do její sbírky. Přeji jí hlavně zdraví a aby měla z lyžování stále radost. Pro mě je a bude navždy legenda,“ napsal.
Po dlouholetém trenérském působení bude u sjezdového lyžování pokračovat v nové roli. „Chci navázat na úspěšnou cestu Kästle Racing z posledních let. Potřebujeme se soustředit na poskytování té nejlepší podpory našim sportovcům. Jedním z důležitých kroků bude zlepšení testování našich lyží, abychom měli všechna relevantní data o každém vyrobeném páru. Tohle nám umožní dostat se na stejnou úroveň jako ty nejlepší značky ve Světovém poháru. Těším se na spolupráci s Rainerem Nachbaurem při vývoji lyží,“ citoval Banka server Snow Sports News.
Ledecká na lyže Kästle přešla v létě 2022. V uplynulé sezoně cítila rezervy především v materiálu pro sjezd, takže se po skončení sezony vrhla na testování intenzivněji než jindy.
„Testovali jsme spoustu materiálu, včetně bot, co se týče kästlí. Budeme testovat i jiné značky. Jsme zaměření i na sjezdové lyže, je tam potenciál pro zlepšení. Netvrdím, že to bylo až tak špatné. Jsou to věci, které musím probrat se svými servisáky. Věřím, že přijdeme na to, jak to zrychlit,“ řekla na nedávné posezonní tiskové konferenci.