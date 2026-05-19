Bank poprvé o odchodu od Ledecké: Nerozešli jsme se ve zlém, ale... Váhal jsem
Lyžařský expert Tomáš Bank vítá ve své nové funkci šéfa závodního úseku alpského lyžování u značky Kästle velké jméno. V příští sezoně bude spolupracovat se Švýcarem Justinem Murisierem, který už má za sebou vítězství ve Světovém poháru. Bank se vyjádřil i k důvodům, proč odešel z týmu Ester Ledecké.
Ve svém novém angažmá je Tomáš Bank oficiálně jen několik dní, ale už se naplno pustil do práce. Podpis Justina Murisiera značka Kästle podpořila také získáním servismana Alexe Martina, který v minulosti pomáhal královi obřích slalomů Tedu Ligetymu.
Jak došlo k dohodě s Murisierem?
„Domlouvalo se to už před mým nástupem. S Ester jsme byli na jednom z posledních kempů a Murisier tam testoval lyže. Byl tam i celý nároďák, nejrychleji jezdil Zaby, spolu s Giovannim Franzonim. S materiálem byl velmi spokojený. I pro Zabyho je super, že teď budou dva, navzájem si dají informace, můžou společně testovat. Největší challenge bylo sehnat seriváska.“
V čem byl problém?
„Murisier chtěl původně spolupracovat s Tschuntim (Guthram Mathis, servisman Ester Ledecké – pozn. red.), ale ten už tady po vnitřních změnách není. Já jsem nastoupil v nešťastnou dobu, kdy byli všichni servisáci rozebraní. Za čtyři dny jsem najezdil tři tisíce kilometrů a pokecal jsem se spoustou lidí. Naštěstí se to podařilo a dohodli jsme se s Alexanderem Martinem, který dělal v nejlepších letech servisáka Tedymu Ligetimu.“
S Ester jsme se dohodli
Můžete se ještě vrátit k ukončení spolupráce s Ester Ledeckou?
„My jsme se nerozešli ve zlém. Rozešli jsme se normálně, dohodli jsme se. Já už jsem před sezonou říkal, že to je poslední sezona. Na konci jsem začal trošku váhat, ale říkal jsem si, že mi je letos padesát a mám poslední šanci udělat ještě závažný krok. Naskytla se tahle příležitost.“
Budete z pozice šéfa závodního týmu Kästle dál s Ledeckou spolupracovat?
„Počítáme s tím, že bude jezdit za nás, ale stále testuje. Přišli jsme o Ilku Štuhecovou, ta ukončila kariéru. Ale bude pro nás pracovat, testovat lyže. Zůstaly nám Švýcarky Jasmine Fluryová a Janine Schmittová, ta by se měla zlepšovat. Podepsal Zaby a máme i Izraelku Szollosovou, která už bodovala ve svěťáku. Osobně si myslím, že velice brzo může dobré výsledky dělat mladá Machytková.“
Sedmnáctiletá Natali Anna Machytková je dcerou elitního servismana Miloše Machytky, jak vidíte její možnosti?
(usmívá se) „To je velká střelkyně. Má všechny předpoklady, je velká, silná. Když bude zdravá, je otázka jednoho roku, dvou let, kdy bude ve Světovém poháru. Lyžuje dobře. Už má všechny schopnosti, které jsou potřeba, aby byla dobrá.“
Bude vám pomáhat i váš bratr a bývalý reprezentant Ondřej Bank?
„Ondra má rozjeté svoje projekty, má milion různých vizí. Uvidíme, která se ujme. Vyrábí svoje lyže, má svoji značku ve spolupráci s námi, jede tím směrem. Vždycky nám pomáhal, pomáhat nám asi bude.“