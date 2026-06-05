Porazila Ledeckou! Maděrová se po zlatu ze ZOH stala Králem bílé stopy
Snowboardistka Zuzana Maděrová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabystřan, třetí byla snowboardcrossařka Eva Adamczyková.
Dvaadvacetiletá Maděrová má za sebou nejúspěšnější sezonu v kariéře. Před životním triumfem pod pěti kruhy se několikrát prosadila ve Světovém poháru mezi čtveřici nejlepší, loni v prosinci v Davosu byla těsně druhá, v lednu v Simonhöhe třetí.
„Je to krásné zakončení sezony a je hezké, že se všichni potkáváme takhle trošičku jinak. Slavnostně oblečení, jinak než v kombinéze někde na kopci,“ řekla novinářům Maděrová, která si pro korunku přijela na otočku z Francie, kde se již připravuje na další sezonu.
Symbolicky korunku převzala od Adamczykové, čtyřnásobné domácí královny a majitelky kompletní sady olympijských medailí. Letos v Itálii skončila druhá. „Je skvělé, že druhé místo na olympiádě je málo,” řekla snowboardcrossařka, jež se vrátila k závodům po mateřské pauze.
Rodačka z Liberce Maděrová má z životní sezony stále radost. “Jednoznačně byla nejlepší, jakou jsem kdy měla. Olympijské zlato nemůžete vyhrát každý rok, takže je to něco neskutečného. A kdyby se něco podobného povedlo třeba zopakovat, takt tohle je první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného,„ uvedla.
Nejlepším lyžařem je poprvé Zabystřan
Tereza Voborníková poté, co byla v pondělí vyhlášená biatlonistkou roku, mluvila o tom, že úspěch pod pěti kruhy ji motivuje i do další práce. Maděrová to tak úplně necítí. “Já nikdy s další motivací neměla problém. Furt chci víc a být stále lepší. Už se strašně těším na příští sezonu, kde budeme závodit, bude mistrovství světa, budou svěťáky a chtěla bych nějaké co nejlepší umístění v celkovém hodnocení ve Světovém poháru. Ideálně medailové,„ přála si Maděrová.
Na dnešním slavnostním vyhlášení ankety v Praze byli oceněni i nejlepší sportovci jednotlivých úseků. Maděrová podle očekávání ovládla hlasování odborné poroty také mezi snowboardisty, Evžen Mareš, pod jehož vedením se připravuje, byl zvolen nejlepším trenérem.
Nejlepším alpským lyžařem je premiérově Zabystřan, mezi běžci poprvé triumfoval Jiří Tuž a mezi sdruženáři Lukáš Doležal. V kategorii skoků na lyžích vítězství obhájila Anežka Indráčková, mezi travními lyžaři Eliška Rejchrtová a mezi freestyle lyžaři Matyáš Kroupa.
Do Síně slávy českého lyžování byl uveden zástupce severské kombinace Tomáš Kučera, který čtvrtou příčkou z olympijských her v Grenoblu 1968 drží stále platné české sdruženářské maximum pod pěti kruhy.
Výsledky ankety Král bílé stopy 2026 o nejlepšího lyžaře a snowboardistu Svazu lyžařů České republiky:
- Celkové pořadí: 1. Zuzana Maděrová (snowboarding), 2. Jan Zabystřan (alpské lyžování), 3. Eva Adamczyková (snowboarding).
- Trenér roku: Evžen Mareš (snowboarding).
- Junior roku: Anežka Indráčková (skoky na lyžích).
- Síň slávy: Tomáš Kučera.
- Alpské disciplíny: Jan Zabystřan.
- Běh na lyžích: Jiří Tuž.
- Freestyle lyžování: Matyáš Kroupa.
- Severská kombinace: Lukáš Doležal.
- Skok na lyžích: Anežka Indráčková.
- Snowboarding: Zuzana Maděrová.
- Travní lyžování: Eliška Rejchrtová.
- Para lyžař:Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem.
Přehled vítězů ankety Král bílé stopy:
1973 - Rudolf Höhnl (skok),
1974 - Stanislav Henych (běh),
1975 - Karel Kodejška (skok),
1976 - Jaroslav Balcar (skok),
1977 - Blanka Paulů (běh),
1978 - Jiří Beran (běh),
1979 - Dagmar Palečková (běh),
1980 - Květa Jeriová (běh),
1981 - Květa Jeriová (běh),
1982 - Květa Jeriová (běh),
1983 - Pavel Ploc (skok),
1984 - Květa Jeriová (běh),
1985 - Pavel Ploc (skok),
1986 - Olga Charvátová (sjezdové lyžování),
1987 - Jiří Parma (skok),
1988 - Pavel Ploc (skok),
1989 - Alžbeta Havrančíková (běh),
1990 - František Jež (skok),
1991 - Lubomír Buchta (běh),
1992 - Jiří Parma (skok) a Kateřina Neumannová (běh),
1993 - Jaroslav Sakala (skok) a Kateřina Neumannová (běh),
1994 - 1999 se anketa nekonala,
2000 - Ladislav Rygl (severská kombinace),
2001 - Kateřina Neumannová (běh),
2002 - Aleš Valenta (akrobatické skoky),
2003 - Martin Koukal (běh),
2004 - Kateřina Neumannová (běh),
2005 - Kateřina Neumannová (běh),
2006 - Kateřina Neumannová (běh),
2007 - Kateřina Neumannová (běh),
2008 - Lukáš Bauer (běh),
2009 - Šárka Strachová (sjezdové lyžování),
2010 - Šárka Strachová (sjezdové lyžování),
2011 - Ondřej Bank (sjezdové lyžování),
2012 - Stanislav Řezáč (dálkový běh),
2013 - Jan Matura (skok),
2014 - Eva Samková (snowboarding),
2015 - Šárka Strachová (sjezdové lyžování),
2016 - Ester Ledecká (snowboarding),
2017 - Ester Ledecká (snowboarding),
2018 - Ester Ledecká (snowboarding a sjezdové lyžování)
2019 - Eva Samková (snowboarding)
2020 - Ester Ledecká (snowboarding a sjezdové lyžování)
2021 - Eva Samková (snowboarding)
2022 - Ester Ledecká (snowboarding a sjezdové lyžování)
2023 - Eva Adamczyková (snowboarding)
2024 - Ester Ledecká (snowboarding a sjezdové lyžování)
2025 - Ester Ledecká (snowboarding a sjezdové lyžování)
2026 - Zuzana Maděrová (snowboarding)