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Ewa Farna a její show i s olympijskými vítězkami. Sáblíková čekala bombu, ale tohle?

Ester Ledecká i Martina Sáblíková si užily koncerty Ewy Farné v Edenu
Ester Ledecká i Martina Sáblíková si užily koncerty Ewy Farné v EdenuZdroj: Koláž iSport.cz
Ester Ledecká na pódiu při koncertní show Ewy Farné v Edenu
Ester Ledecká na pódiu při koncertní show Ewy Farné v Edenu
Ester Ledecká na pódiu při koncertní show Ewy Farné v Edenu
Ewa Farna v Edenu
Ewa Farna v Edenu
Ewa Farna v Edenu
Ewa Farna v Edenu
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pta
Zimní sporty
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Událost v pražském Edenu? Tentokrát nešlo o fotbal, ale sérii koncertních show, které nabídla fanouškům Ewa Farna. Dvě vyprodaná vystoupení už má zpěvačka za sebou, třetí se chystá na dnešek. Schválně - dorazí do slávistické arény znovu jedna z olympijských vítězek?

U sobotního vystoupení při písničce Mám boky jako skříň se nečekaně mezi tanečnicemi objevila Ester Ledecká. Zatímco Farna jela na rotopedu a běžela do schodů, lyžařská a snowboardová šampionka na ni dohlížela.

O den později nechyběla v Edenu také Martina Sáblíková. Rychlobruslařská legenda, která letos ukončila závodní kariéru, zůstala v publiku, ale na Instagramu pak dala průchod svému nadšení.

„Když jdeš na koncert zpěvačky, kterou žereš a uznáváš. Zpěvačky, jejíž hity byly v mém závodním playlistu. Upřímně, čekala jsem bombu, ale tohle? Legendární.“

Chvála od sedminásobné olympijské medailistky nebrala konce. „100% přirozenost a ten hlas, který se nesl Edenem ? Nedá se nikdy zapomenout ani vymazat. Díky moc za atmosféru, za zážitek, za radost, kterou jsi rozdávala. A především za to, jak bláznivý, milý a naprosto autentický člověk jsi. Totální respekt,“ napsala Sáblíková.

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