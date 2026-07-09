Konec slavné éry: Proč chce MOV definitivně zaříznout severskou kombinaci?
Velké obavy o budoucnost severské kombinace. Olympijští vítězové Eric Frenzel a Johannes Rydzek mají velké obavy o tradiční zimní sport, který Mezinárodní olympijský výbor v úterý vyřadil z programu olympijských her. Jejich reakce na rozhodnutí, že na hrách v roce 2030 ve Francii nebudou sdruženáři závodit poprvé od premiérových ZOH v Chamonix 1924, zveřejnila agentura SID.
Oba cítí, že to může mít velký dopad na budoucnost tradiční disciplíny kombinující skok a běh na lyžích. „Sám jsem snil o tom, že se stanu olympijským vítězem. Měl jsem štěstí, že se mi to splnilo. Nyní pravděpodobně spousta skvělých sportovců tuhle šanci mít nebude. Je to ohromná škoda, že je o tuhle příležitost oloupili,“ uvedl v nahrávce národního lyžařského svazu současný trenér německé reprezentace Frenzel, který triumfoval na ZOH 2014 a 2018.
Podobný názor vyjádřil v rozhovoru pro Bavorský rozhlas jiný dvojnásobný olympijský vítěz Rydzek. „Je to rozhodnutí s tolika dalekosáhlými důsledky, že zejména sportovce, trenéry a všechny další zainteresované okrádá o perspektivu do budoucna,“ uvedl čtyřiatřicetiletý Němec, který v březnu ukončil kariéru.
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Těžce nesl vyřazení severské kombinace z olympijského programu také bývalý český reprezentant Miroslav Dvořák. „To rozhodnutí MOV nechápu. Vím, že byl problém s genderovou vyvážeností, jako v jediném sportu nestartovaly na hrách v kombinaci ženy, což byl asi kámen úrazu. Ale i u žen byla patrná rostoucí konkurence. Já už aktivní nejsem, ale pro kluky, jako je Jirka Konvalinka nebo Lukáš Doležal, juniorský mistr světa, to musí být smutné a velký úbytek motivace. Těch je mi líto,“ řekl v rozhovoru pro Sport.cz.
Okamžitý návrat vypadá nyní jako zázrak
Ženy poprvé v severské kombinaci startovaly na MS v roce 2021. Kdyby tato disciplína v olympijském programu zůstala, čekala by je zřejmě za čtyři roky premiéra i pod pěti kruhy. Dvořák doufá, že stejně jako muži budou mít ještě šanci bojovat o olympijské medaile. „Přál bych si, aby to MOV vyhodnotil jako mylný krok, přišel na to, že místo kombinace zařadil nějakou hloupost, a vrátila se i se ženami,“ přemítal.
Otázkou je, jak to se severskou kombinací dopadne, když nyní není olympijskou disciplínou. Například ve vodním slalomu kategorie deblkanoí po vyřazení z olympijského programu ztratila podporu svazů a po několika letech zmizela z vrcholných akcí. „Teď záleží, jak to jednotlivé federace pojmou, jestli je to spíš namotivuje k další činnosti, nebo položí,“ poznamenal Dvořák.
Mezinárodní federace FIS avizuje, že se sdruženáři do budoucna počítá, určitě budou závodit příští rok na MS ve Falunu. Sedminásobný mistr světa Rydzek neztrácí naději. „Věřím, že tato kombinace má budoucnost. Třeba možnost vrátit se hned v roce 2034, tu bychom určitě neměli propásnout. Musíme využít každou příležitost. I když okamžitý návrat v tuhle chvíli vypadá jako malý zázrak,“ dodal.
Na rozdíl od severské kombinace zůstal v olympijském programu alpský snowboarding, v němž Ester Ledecká a Zuzana Maděrová ovládly poslední tři olympijské závody v paralelním obřím slalomu. Poprvé na ZOH dostanou šanci lyžaři a snowboardisté ve freeridu, čili v prašanu ve volném terénu, a krasobruslaři v synchronizovaném vystoupení pro devět členů.
Gadzak